Un analyste prédit que la Xbox Series X battra la PS5 sur le marché

Xbox Series X / PS5 Crédit: Microsoft / Sony / Paul Tassi

Nous ne sommes qu’à un peu plus de deux mois de la sortie de la Xbox Series X et de la PS5 … probablement. COVID-19 a jeté le monde entier pour sa plus grande boucle en un siècle, et par conséquent, nous ne connaissons toujours pas le prix ou la date de sortie des prochaines consoles de Microsoft et Sony. Nous pouvons toutefois deviner, et il est largement admis que lorsque ces entreprises parlent de «vacances 2020», elles veulent dire un moment donné en novembre, c’est-à-dire à ce moment-là. Ce qui nous amène à nous demander lequel ira en premier.

Une analyse intéressante de Video Games Chronicle suggère qu’aucune des sociétés ne s’est publiquement engagée à une date de lancement en raison de la nature changeante du commerce mondial à l’ère du COVID-19: les nouveaux verrouillages, pics et perturbations sont difficiles à prévoir, et nous avons tous vu à quelle vitesse l’image globale peut changer en deux mois.

Compte tenu de cette mise en garde, VGC dit que les sources de vente au détail et les dépenses marketing prédisent une date de sortie de PS5 le 13 novembre, qui devrait être environ une semaine après la Xbox Series X le 6 novembre. Cela donne à Microsoft une légère longueur d’avance, l’inverse de ce qui s’est passé. dernière génération lorsque la PS4 est sortie une semaine avant Xbox One.

Cela suppose un lancement mondial coordonné, ce que VGC met en garde peut ne pas être le cas non plus.

C’est juste une différence d’une semaine, donc je ne m’attendrais pas à ce que cela bouge beaucoup si cela finit par être l’ordre. La PS4 n’a pas battu la Xbox One car elle est sortie une semaine plus tôt, elle a battu la Xbox One parce qu’elle était moins chère, avec un léger avantage en termes de puissance et un marketing de pré-lancement largement supérieur. La Xbox Series X n’est pas dans une situation aussi difficile que la Xbox One, mais c’est toujours une bataille difficile contre l’élan massif que Sony a construit au cours de cette génération, à la fois en termes de base d’installation et de développement exclusif. Cela ne peut pas faire de mal de commencer, bien sûr, c’est pourquoi Microsoft essaie probablement de tirer parti de tous les avantages possibles.

Il est remarquable que nous spéculions toujours là-dessus pour le moment, bien sûr. À ce stade, je suppose vraiment que Microsoft et Sony nous diront le prix et la date de sortie de leurs consoles de nouvelle génération avant de publier les choses, car à ce stade, toute prédiction du moment où nous obtiendrons ces informations a eu tort quatre ou cinq fois. Bientôt, un jour, bientôt.

