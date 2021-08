Un an sans Chadwick Boseman : la légende qui ne meurt jamais

Il y a plusieurs phases dans lesquelles il est divisé merveille et, pour cette raison, ses super-héros ont réussi à marquer différentes générations. Mais, malgré tout, on se souvient d’eux et on les aime tous de la même manière et, l’un d’eux est Chadwick Bossman. L’acteur, qui a joué Panthère noire dans la franchise, il était l’un des plus reconnus au monde et, à ce jour, il continue de l’être.







Il y a exactement un an, le 28 août 2020, merveille a donné la pire des nouvelles : Chadwick Bossman est mort d’un cancer du côlon qu’il ne pouvait pas battre. Le diagnostic, dont il était au courant depuis 2016, a été tenu secret à la fois par ses camarades de casting et par la production. C’est pourquoi l’annonce de sa mort a été une grande surprise pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui ont partagé l’écran avec lui.

C’est que, tout de suite, les deux membres du groupe légendaire des Avengers, comme le reste des interprètes de super-héros se sont tournés vers leur dédicace dans leurs réseaux. Et, un an après son départ, qui fait encore mal, ceux qui l’ont connu lui ont une nouvelle fois rendu hommage avec des mots tendres. Pourtant, le souvenir le plus attendu se trouve dans la suite de son film.

Chadwick Boseman sera toujours le légendaire Black Panther. Photo : (Getty)



Panthère noire : Wakanda pour toujours Il a une date de sortie pour le 8 juillet 2022 et, malgré le fait que l’acteur était le protagoniste principal, il n’a pas pu le filmer. C’est pourquoi Kevin Feige lui-même a avoué que, de la même manière, ils feraient tout pour pouvoir se souvenir de lui. Et, sans aucun doute, même s’il sera difficile de voir l’histoire du héros de Wakanda sans lui, Chadwick Bossman Il ne mourra dans le coeur d’aucun fan, son héritage restera intact et c’est ainsi qu’il le veut merveille.

Meilleures salutations à Chadwick Boseman :

L’actrice Lupita Nyong’o, amie et partenaire de Chadwick, a été l’une des premières à publier sur Instagram. Mieux connue sous le nom de Nakia dans Panthère noire, a écrit: « Je ne savais pas que son rire et son silence pouvaient me manquer dans une égale mesure. Je fais. Je fais. Un an après son décès, le souvenir de Chadwick vit en moi”.

Accompagnée d’une photographie à la fois souriante de manière complice et avec ce message, la publication a fait réagir plusieurs personnalités. Et, l’un d’eux était Viola Davis, qui a partagé l’écran avec Boseman dans son dernier travail, La mère des Bleus. L’actrice a écrit : « mon coeur», Mots auxquels il a ajouté deux émoticônes.

De même, ceux qui n’ont pas oublié Boseman ce jour-là étaient les producteurs de merveille. À partir du compte Twitter officiel de l’étude, ils ont fait une dédicace qui a été répliquée plus de 10 000 fois. Accompagné d’une photographie sur laquelle l’acteur est vu, le message se lit comme suit : « honorant notre ami, notre inspiration et notre Roi, Chadwick Bossman”.

En outre, il convient de noter que le hashtag #WakandaForever, l’une de ses phrases les plus connues, est devenu une tendance sur Twitter. Eh bien, ceux qui l’ont également honoré étaient les adeptes du film et les réseaux se sont remplis de ses photos.