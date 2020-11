Un an depuis la pandémie: des vagues de fausses nouvelles répandent de la désinformation sur le vaccin COVID-19

Certains théoriciens du complot pensent que la pandémie de coronavirus est un canular ou fait partie d’un plan d’élite, orchestré par Bill Gates, pour contrôler la population.

Dès février, alors que la pandémie mondiale se propage rapidement, l’Organisation mondiale de la santé a lancé un avertissement sur une « infodémie », une vague de fausses nouvelles et de désinformation sur la nouvelle maladie mortelle sur les réseaux sociaux.

Maintenant avec des espoirs suspendus au COVID-19 vaccins, l’OMS et des experts préviennent que ces mêmes phénomènes peuvent compromettre le déploiement de programmes de vaccination destinés à mettre fin à la souffrance.

« Le coronavirus La maladie est la première pandémie de l’histoire dans laquelle la technologie et les médias sociaux sont utilisés à grande échelle pour garder les gens en sécurité, informés, productifs et connectés », a déclaré l’OMS.

« En même temps, la technologie sur laquelle nous comptons pour rester connectés et informés permet et amplifie une infodémie qui continue de saper la réponse mondiale et met en péril les mesures de contrôle de la pandémie. »

Plus de 1,4 million de personnes sont mortes depuis l’émergence de la pandémie en Chine à la fin de l’année dernière, mais trois développeurs demandent déjà l’approbation de leurs vaccins à utiliser dès décembre.

Au-delà de la logistique, cependant, les gouvernements doivent également faire face au scepticisme quant aux vaccins développés à une vitesse record à un moment où les médias sociaux ont été à la fois un outil d’information et de mensonge sur le virus.

L’OMS a défini une infodémie comme une surabondance d’informations, à la fois en ligne et hors ligne, y compris « des tentatives délibérées de diffuser des informations erronées ».

Le mois dernier, une étude de l’Université Cornell aux États-Unis a révélé que le président américain Donald Trump était le plus grand conducteur du COVID-19 au monde. désinformation pendant la pandémie.

En avril, Trump a réfléchi à la possibilité d’utiliser des désinfectants à l’intérieur du corps pour guérir le virus et a également promu des traitements non éprouvés.

Depuis janvier, l’AFP a publié plus de 2000 articles de vérification des faits démantelant les fausses allégations sur le nouveau coronavirus .

« Sans la confiance appropriée et les informations correctes, les tests de diagnostic ne sont pas utilisés, les campagnes de vaccination (ou les campagnes de promotion de vaccins efficaces) n’atteindront pas leurs objectifs et le virus continuera de prospérer », a déclaré l’OMS.

Échelle inégalée

Trois développeurs de vaccins – Pfizer / BioNTech, Moderna et AstraZeneca / Oxford University sont en tête du peloton – et certains gouvernements prévoient déjà de commencer à vacciner leurs plus vulnérables cette année.

Mais avec Facebook, Twitter, YouTube ou WhatsApp agissant comme vecteurs de faits douteux et de fausses nouvelles, « la désinformation a désormais atteint une échelle sans précédent », a déclaré Sylvain Delouvee, chercheur en psychologie sociale à l’Université Rennes-2.

Rory Smith, du site Web anti-désinformation, First Draft, était d’accord.

« Du point de vue de l’information, (le coronavirus crise) a non seulement souligné l’ampleur de la désinformation dans le monde, mais aussi l’impact négatif que la désinformation peut avoir sur la confiance dans les vaccins, les institutions et les découvertes scientifiques plus largement », a-t-il déclaré.

Rachel O’Brien, chef du département de vaccination de l’OMS, a déclaré que l’agence craignait que de fausses informations propagées par le soi-disant mouvement « anti-vaxxer » ne dissuadent les gens de se vacciner contre le coronavirus. .

« Nous sommes très inquiets à ce sujet et préoccupés par le fait que les gens obtiennent leurs informations auprès de sources crédibles, qu’ils soient conscients qu’il y a beaucoup d’informations erronées, intentionnellement ou non », a-t-elle déclaré à l’AFP.

L’hésitation au vaccin

Steven Wilson, professeur à l’Université Brandeis et co-auteur d’une étude intitulée « Social Media and Vaccine Hesitancy » publiée dans le British Medical Journal le mois dernier, a vu un lien entre les campagnes de désinformation en ligne et une baisse de la vaccination.

« Ma peur concernant l’impact de la désinformation sur les réseaux sociaux dans le contexte du COVID-19 est que cela augmentera le nombre d’individus qui hésitent à se faire vacciner, même si leurs craintes n’ont aucun fondement scientifique », a-t-il déclaré.

«Tout vaccin n’est aussi efficace que notre capacité à le déployer auprès d’une population».

Parmi les affirmations les plus farfelues des théoriciens du complot, par exemple, il y a l’idée que le nouveau coronavirus La pandémie est un canular ou une partie d’un plan d’élite, orchestré par des gens comme Bill Gates, pour contrôler la population.

Et les programmes de vaccination, disent ces groupes, sont un bouclier pour implanter des puces microscopiques dans les gens pour les surveiller.

De telles notions peuvent trouver un terrain fertile à un moment où les sondages montrent que les habitants de certains pays, comme la Suède et la France, sont déjà sceptiques quant à la prise de vaccins, surtout lorsque les traitements ont été développés en un temps record sans aucune étude à long terme leur efficacité et leurs effets secondaires possibles.

Méfiance grandissante

Le mois dernier, un sondage d’Ipsos suggérait que seuls 54% des Français se vaccineraient contre le coronavirus , 10 points de pourcentage de moins qu’aux États-Unis, 22 points de moins qu’au Canada et 33 points de moins qu’en Inde.

Dans 15 pays, 73% des personnes ont déclaré qu’elles étaient prêtes à être vaccinées contre le COVID-19 , quatre points de pourcentage de moins que lors d’un sondage précédent en août.

Mais ce ne sont pas seulement les vaccins – de plus en plus de gens expriment une méfiance croissante envers les institutions, selon les experts.

« Le thème commun » parmi les théoriciens du complot « est que nos » élites « nous mentent », a déclaré Delouvee de l’Université Rennes-2.

La désinformation est basée sur une méfiance croissante à l’égard de toute autorité institutionnelle, qu’elle soit gouvernementale ou scientifique.

«Lorsque les gens ne peuvent pas facilement accéder à des informations fiables sur les vaccins et lorsque la méfiance envers les acteurs et les institutions liées aux vaccins est élevée, les récits de désinformation se précipitent pour combler le vide», indique le premier projet de rapport.

