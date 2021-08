Un acteur de DC a demandé à Henry Cavill de redevenir Superman

Henri Cavill Il a commencé sa carrière très jeune, obtenant divers rôles qui l’ont aidé à grandir, mais ce n’est que dans la deuxième décennie du siècle qu’il est devenu célèbre en enfilant le costume de Superman dans le DC Univers étendu. La plupart des fans étaient ravis de sa participation, mais ils ne l’ont vu que dans trois films et maintenant un autre acteur veut que je revienne. Warner Bros. l’acceptera-t-il ?

La relation entre l’interprète et le producteur a commencé à se briser presque en même temps qu’ils ont perdu confiance en Zack Snyder, après avoir vu les mauvais résultats de Batman contre Superman (2016), en termes de critique et, surtout, au box-office mondial. Cela a été suivi par piètre performance de Ligue des justiciers (2017) et un refus de faire une apparition en tant que personnage de Shazam ! était ce qui a dépassé WB.

Cette année, Henry a de nouveau été l’Homme d’acier pour la coupe de Snyder de Ligue de justice, qui a été créé en mars sur le service de streaming HBO Max, et il y avait une lueur d’espoir qu’il reprendrait le rôle, mais rien de tout cela ne s’est produit. Juste le jour de son anniversaire, le 5 mai, Warner a publié une déclaration indiquant qu’ils sont à la recherche d’un nouveau Superman., Pour ce que Cavill n’était plus à prendre en compte.

Cela a rendu furieux les fans, qui ne demandent pas seulement l’acteur, mais aussi le retour de Zack Snyder avec sa vision, mais Warner Bros. il fait la sourde oreille et a même pris des mesures de censure pour les membres de son projet, après que The Rock a déclaré que le cinéaste devrait s’en tenir au SnyderVerse. Malgré cela, JK Simmons a contacté Henry pour l’encourager à revenir en tant que Superman, selon les sites Nous avons ce couvert.







Il y a quelques semaines, il a été confirmé que leslie grâce est celui choisi pour incarner Fille chauve-souris dans une prochaine cassette de CC à HBO Max, et que Simmons il est également en négociations pour redevenir Jim Gordon. Selon le médium, le retour d’Henry Cavill serait pour ce projet. Pour le moment, il n’y a pas de confirmation, mais nous sommes sûrs que La demande de JK vient aussi des fans.