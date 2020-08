Umbrella Academy saison 2 : un trailer promo très 80’s

Le producteur exécutif de la série Umbrella Academy, Jeff F. King, a fait la promotion de la deuxième saison du show Netflix avec une promo dans le style d’une ouverture de sitcom rétro des années 80. le résultat est bluffant.

Jeff F. King, l’un des producteurs exécutifs de l’émission The Umbrella Academy de Netflix, a partagé une vidéo qui fait la promotion de la deuxième saison du drame des super-héros, qui vient de sortir, en l’imaginant dans le style d’une sitcom télévisée des années 1980.

Le trailer promo, partagé sur le compte Twitter de King, présente le titre ” The Umbrella Academy” en lettres jaunes et en gras, avec une musique entraînante (style Dallas). Les membres de la famille des superhéros éponymes — Luther Hargreeves, Vanya Hargreeves, Number Five, Diego Hargreeves, Allison Hargreeves, Klaus Hargreeves et Ben Hargreeves — apparaissent ensuite à l’écran dans cet ordre, leurs “crédits” étant donnés dans la même police de caractères jaune.

Fidèle à sa forme, le clip inspiré des sitcoms de cette époque comprend des moments humoristiques de la série, ainsi que des moments présentés comme étant plus légers qu’ils ne le sont nécessairement dans leur contexte. Il se termine en rappelant aux téléspectateurs que la saison 2 de The Umbrella Academy est “maintenant disponible en streaming”.

Une deuxième saison à vite voir

Basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Gerard Way et Gabriel Bá, The Umbrella Academy a été lancé pour sa première saison sur Netflix en février 2019. La saison 2 est arrivée sur la plateforme de streaming à la fin du mois dernier. Bien que la série de superhéros n’ait pas encore été officiellement renouvelée pour la saison 3, des membres de la distribution et de l’équipe ont laissé entendre qu’ils avaient des projets et des idées pour l’avenir.

The Umbrella Academy met en scène Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher et Justin H. Min, avec Ritu Arya, Yusuf Gatewood, Marin Ireland, Jordan Claire Robbins, Kate Walsh et Colm Feore. La saison 2 est maintenant en streaming sur Netflix.