Ultimatum de l’UE à Apple : s’il limite la vitesse de recharge, il n’est pas vendu en Europe

A.n.e. Vit'i5 Bleu Recharge 600g

Vit'i5 Bleu est formulé spécifiquement pour équilibrer en minéraux, vitamines et oligo-éléments l'alimentation ménagère des chiens et chats = viande/poisson + Vit'i5 BLEU + huile de colza + légumes +/- féculent. C'est le seul complément avec calcium et sans phosphore formulé pour équilibrer au mieux la ration ménagère : - des Chiens et chats seniors (à partir de 8 ans), quand le besoin en phosphore diminue, et qu'il n'est plus nécessaire d'en ajouter ; - des Chiens et chats de tout âge souffrant d'insuffisance rénale ou cardiaque, pour apporter le calcium et autres micronutriments indispensables à couvrir ses besoins nutritionnels, mais aussi pour limiter l'absorption du phosphore présent dans les ingrédients de la ration (on augmente la quantité de Vit'i5 par rapport à la viande pour augmener le ratio phospho-calcique final de la ration) et ainsi préserver le plus longtemps possible la fonction rénale résiduelle, - des Chiens et chats avec historique d'urolithiases, (on diminue la quantité de Vit'i5 par rapport à la viande pour le rapport calcium/phosphore de la ration finale à une valeur supérieure à 1, tout en minimisant l'apport total de minéraux), comme indiqué dans la santé urinaire après des épisodes d'affections du bas appareil urinaire. Une ration ménagère manque de certains minéraux et vitamines, même si le chien ou le chat consomme un peu de fromage, de yaourt ou de lait. Il est indispensable à leur santé de leur apporter Vit'i5 BLEU tous les jours, de manière à continuer d'apporter les vitamines et oligo-éléments toujours indispensables.