UFC 261: Usman contre Masvidal 2

L’événement UFC 261 est arrivé! Nous avons trois matches où le titre est joué. L’un d’eux est Usman vs Masvidal 2.

Aujourd’hui l’événement est célébré UFC 261 dans lequel trois titres UFC sont joués, soit deux des trois matchs stellaires joués par des combattantes. Dans cet article, vous pouvez voir en vidéo mon opinion sur les trois matchs stellaires qui seront joués, Kamaru Usman vs Jorge Masvidal étant le dernier de la nuit. Bien sûr, les opinions se font toujours en jouant au jeu vidéo EA Sports UFC 4 d’Electronic Arts sur PlayStation 4.

Calendrier des événements dans différents pays

Espagne: 23: 45/02: 00/04: 00 heures.

États-Unis: 17: 45/20: 00/22: 00 heures (HAE) / 14: 45/17: 00/19: 00 heures (PDT).

Mexique: 16: 45/19: 00/21: 00 heures.

Chili: 17: 45/20: 00/22: 00 heures.

Colombie: 16: 45/19: 00/21: 00 heures.

Argentine: 18: 45/21: 00/23: 00 heures.

Pérou: 16: 45/19: 00/21: 00 heures.

Carte principale UFC 261

-Kamaru Usman contre Jorge Masvidal: Championnat poids welter UFC.

-Weili Zhang contre Rose Namajunas: UFC Strawweight Championship.

-Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade: Championnat poids mouche UFC.

-Uriah Hall contre Chris Weidman: poids moyen.

-Anthony Smith vs Jim Crute: poids lourds légers.

Carte préliminaire UFC 261

-Alex Oliveira vs Randy Brown: poids welter.

-Dwight Grant contre Stefan Sekulic: poids welter.

-Karl Roberson contre Brendan Allen: poids moyen.

-Patrick Sabatini vs Titan Connelly: poids plume.

Première carte préliminaire de l’UFC 261

-Danaa Batgerel contre Kevin Natividad: poids coq.

-Kazula Vargas vs Rongzhu: poids léger.

-Aoriqileng vs Jeffrey Molina: poids mouche.

-Liang Na vs Ariana Carnelossi: poids de paille.