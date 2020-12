Ufc 259: Joseph Benavidez Continue Contre Askar Askarov

La carrière de Joseph Benavidez n’est pas encore terminée. Le joueur de 36 ans, qui a perdu deux combats pour le titre contre Deiveson Figueiredo cette année, retournera dans la cage à l’UFC 259 le 6 mars et affrontera Askar Askarov.

Dans l’année à venir Joseph Benavidez (28-7) fêter un anniversaire. Lorsqu’il entre dans la cage à l’UFC 259 le 6 mars, il est dans l’Octogone de l’UFC depuis près de dix ans, pour lequel il a fait ses débuts le 14 mars 2011. Le joueur de 36 ans a été repris du WEC à l’époque et a toujours fait partie de la course au titre des poids mouches au cours de la dernière décennie, a remporté 15 des 20 combats et a été dans un combat pour le titre quatre fois.

Cependant, « Joe B » n’a jamais fait le grand succès. Dans ses premières années, il a échoué à plusieurs reprises à cause de Demetrious Johnson, des années plus tard, après un succès serré contre Henry Cejudo avec une défaite encore plus étroite contre Sergio Pettis, il a perdu une troisième chance de titre contre « Mighty Mouse ». Cela ne devrait s’ouvrir qu’après le départ de Henry Cejudo.

Il y a neuf mois, Benavidez a combattu Deiveson Figueiredo pour le titre vacant et a été éliminé au deuxième tour. Puisque les coups décisifs ont été précédés d’un coup de tête et que le Brésilien n’avait pas fait de poids pour le combat pour le titre, les deux ont répété leur duel en juillet avec des résultats encore plus clairs. Après plusieurs renversements de Figueiredo, Benavidez s’est endormi dans un étranglement à l’arrière.

Le Californien a ensuite admis publiquement qu’il pensait à la fin de sa carrière, mais ne voulait pas dire au revoir avec une défaite aussi claire, il commencera donc son 21e combat à l’UFC en mars. Mais l’UFC ne lui fait pas de cadeau d’adieu, bien au contraire.

Parce qu’à l’UFC 259 c’est contre les invaincus Askar Askarov (12-0-1) du Daghestan. Le joueur de 28 ans a fait ses débuts à l’UFC il y a un an et après un match nul contre le prochain challenger au titre Brandon Moreno a pu remporter deux victoires sur Tim Elliot et Alexandre Pantoja et a dû parcourir toute la distance pour la première fois de sa carrière. Avant de mêler la course au titre à l’UFC, Askarov a été sacré champion des poids mouches à l’ACB.

Ce qui est remarquable, c’est qu’Askarov est né sourd et ne peut percevoir que 20% de tous les bruits dans son environnement à ce jour, mais pas les instructions de ses superviseurs pendant le combat. Jusqu’à présent, cela ne l’a pas empêché de réaliser des performances sportives de haut niveau. En 2017, par exemple, il a remporté la médaille d’or aux Sourdlympics de Samsun, en Turquie.

