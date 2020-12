UFC 259: Dominick Cruz revient dans la cage contre Casey Kenney

Il a fallu trois ans et demi avant que Dominick Cruz ne revienne dans la cage après une pause pour blessure en juillet. Les fans de MMA n’ont pas à attendre si longtemps pour sa prochaine affectation, car le «Dominator» sera de retour dans la cage le 6 mars et rencontrera Casey Kenney à l’UFC 259, rapporte MMAJunkie.

Alors veut Dominick Cruz (22-3) prend une nouvelle course pour le titre des poids coq, qu’il a déjà détenu deux fois et qu’il voulait conquérir une troisième fois en juillet lorsqu’il a fait son retour à l’UFC 249 contre le champion bantam Henry Cejudo. Cela a été de courte durée, cependant, car au deuxième tour, Cruz a été touché par un genou et rendu inoffensif par les coups suivants.

Bien que Cruz se soit plaint d’un licenciement anticipé, la défaite n’a pas pu être évitée. Maintenant, Cruz revient dans l’Octogone avec de nouvelles expériences. La défaite contre Cejudo était la première défaite de TKo de sa carrière et seulement la troisième. Et pour la première fois de sa carrière, il doit mettre fin à une série de défaites.

Parce qu’avant de devoir faire une pause de trois ans et demi en raison de diverses blessures, Cruz avait remis le titre des poids coq à Cody Garbrandt à l’UFC 207 en décembre 2016. Auparavant, Cruz avait déjà sécurisé sa ceinture en WEC, avait été déclaré champion par l’UFC immédiatement après la prise de contrôle, avant d’abandonner le titre après deux défenses pour blessure et de le reprendre après son retour contre TJ Dillashaw.

Le joueur de 35 ans se réunit en mars Casey Kenney (16-2-1). Le joueur de 29 ans est exactement le contraire de l’ancien champion blessé et a disputé six combats à l’UFC depuis ses débuts à l’UFC l’année dernière. Il a fait ses débuts contre Ray Borg huit jours après avoir remporté le titre provisoire des poids coq de la LFA.

Depuis, il a remporté cinq de ses six duels et, après avoir perdu contre Merab Dvalishvili en février, a remporté trois victoires contre Louis Smolka, Heili Alateng et trois semaines plus tard contre Nathaniel Wood lors du combat de la soirée à l’UFC 254. Avec une victoire sur Cruz, Kenney veut s’assurer une place dans le classement compétitif.

L’UFC 259 a lieu le 6 mars. Ni le lieu ni le combat principal du PPV ne sont connus à ce jour. Les combats annoncés jusqu’à présent sont les suivants:

UFC 259

6 mars 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Thiago Santos contre Alexandar Rakic

Joseph Benavidez c. Askar Askarov

Dominick Cruz c. Casey Kenney

Uros Medic c. Aalon Cruz

Randy Costa c. Trevin Jones

