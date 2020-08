Ubisoft supprime la vidéo Elite Squad de Tom Clancy pour “ connecter ” Black Lives Matter au terrorisme

L’équipe d’élite de Tom Clancy a fait l’objet de controverses ces derniers jours après que beaucoup aient vu une connexion incompréhensible

L’équipe d’élite de Tom Clancy C’est le titre le plus récent de la main de Ubisoft sur les appareils mobiles, ce qui vous permet de former un groupe de caractères – parmi lesquels nous avons même trouvé sam fisher – pour un tel combattre le groupe terroriste Umbra. C’est précisément grâce aux symboles utilisés par ce groupe, qui a un poing noir par drapeau, et celui de tout ce qui concerne Black Lives Mater, Quoi Ubisoft il a été plongé dans une nouvelle controverse.

Ubisoft, parsemé d’une nouvelle polémique

De telle manière, comme il l’a exprimé journaliste Jason Schreier chez Bloomberg, de la société française ont dû s’excuser et regardez une vidéo d’introduction – ainsi que tout le matériel autour du poing noir – dans laquelle le mouvement Black Lives Matter semblait se connecter avec le groupe terroriste du jeu. En particulier, il a été le directeur du jeu, Charlie Guillemot – fils de Yves Guillemot, le PDG de Ubisoft – celui qui a dû faire passer un message de pardon, s’engageant à être plus prudent à l’avenir pour que son matériel ne provoque pas des situations comme celle exprimée.

Apparemment, cette controverse a eu un impact même en interne, avec employés montrant leur colère parce que Ubisoft J’aurais fait une erreur comme ça. La colère de ceux-ci est encore plus compréhensible quand en juin dernier Ubisoft s’est engagé à donner jusqu’à 100 000 € pour le mouvement Black Lives Matter. Cependant, la réalité est que les derniers mois ont été une constante de problèmes et de controverses dans le contexte de Ubisoft, et une grande variété en plus. En fait, il y a quelques semaines, nous avons vu comment Tommy François, jusque-là vice-président d’Ubisoft, quittait l’entreprise après plusieurs accusations de harcèlement sexuel.

Nous verrons ce qui se passera dans le futur avec Ubisoft et un environnement interne qui n’est certainement pas le plus souhaitable. Malgré cela, l’entreprise poursuit ses projets futurs, tels que Gods & Monsters, dont nous avons connu aujourd’hui qui a potentiellement changé le nom sous lequel nous le savions tous. Dans ce lien Vous trouverez plus de détails à ce sujet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂