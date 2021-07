Ubisoft planifie Assassin’s Creed Infinity, plateforme en ligne en 2024

Ubisoft semble faire passer les plans de sa franchise Assassin’s Creed incroyablement populaire au niveau supérieur en tant que détails d’un prochain service de plate-forme/jeu en ligne appelé Assassin’s Creed Infinity ont été partagés par Bloomberg. Lancé au plus tôt en 2024, ce sera une plate-forme qui hébergera plusieurs paramètres et périodes de temps, avec d’autres ajoutés après sa sortie. Tous ces titres seront liés d’une manière ou d’une autre, mais peuvent sembler différents.

Ce n’est pas non plus une rumeur ; un porte-parole d’Ubisoft a reconnu l’existence du projet lorsqu’on lui a demandé de commenter. L’éditeur français veut « dépasser les attentes des fans qui demandent une approche plus cohérente ».

Le jeu Assassin’s Creed Infinity fonctionnera soi-disant dans la même veine que les poids lourds en ligne actuels Fortnite et GTA Online, abritant une grande quantité de contenu sur lequel s’appuiera dans les années à venir. Pour y parvenir, Ubisoft Montréal (Assassin’s Creed Valhalla) et Ubisoft Québec (Assassin’s Creed Odyssey) s’unissent pour former une gigantesque équipe avec différents directeurs créatifs. « Il existe depuis longtemps une rivalité entre les deux studios qui est parfois devenue acrimonieuse, selon des personnes proches du dossier, donc ce changement peut causer des maux de tête. »

Sur Twitter, Jason Schreier de Bloomberg élargi sur ce à quoi ressemblera réellement la sortie. « Les détails sur Assassin’s Creed Infinity sont toujours en évolution car il ne sortira pas avant 2024 ou plus tard, mais il peut s’agir d’une sorte de hub qui permet aux gens de jouer à plusieurs jeux AC, grands et petits. Ou Ubisoft peut dire « Vissez-le et abandonner pour chasser la prochaine tendance dans 3 ans. » Il note également qu’un autre jeu traditionnel Assassin’s Creed sorti d’ici là n’est pas attendu.

Les plans post-lancement d’Assassin’s Creed Valhalla ont été étendus pour accueillir une deuxième année de contenu, et ces versions DLC devraient combler le vide de trois ans aux côtés de choses plus petites. Par conséquent, il semble que les futurs titres Assassin’s Creed seront toujours aussi gros que les versions précédentes, mais ils se connecteront également à la plate-forme Assassin’s Creed Infinity pour une certaine cohésion. Que pensez-vous de cela? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.