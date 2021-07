Ubisoft annonce Tom Clancy’s XDefiant, un jeu de tir d’arène gratuit 6v6 pour PS5, PS4

Le nouveau projet Tom Clancy d’Ubisoft est un jeu de tir en arène gratuit à six contre six nommé XDefiant. Et oui, la combinaison ‘XD’ est censée ressembler à un emoji riant. Malade!

Snark mis à part, cela a l’air plutôt amusant, avec des classes de personnages personnalisables qui sont équipées de différentes capacités et armes. Ubisoft dit également que le jeu de tir a toujours été une priorité absolue tout au long du développement, il y a donc de l’espoir que XDefiant jouera particulièrement bien. Le jeu arrive sur PlayStation 5 et PlayStation 4, mais il n’y a pas encore de fenêtre de sortie.

Pourtant, sans vouloir paraître méchant, c’est un peu… Générique, non ? Et cela ne semble certainement pas avoir grand-chose en commun avec la marque Tom Clancy qui définissait les tireurs tactiques d’autrefois. Que pensez-vous de XDefiant ? N’oubliez pas de recharger dans la section commentaires ci-dessous.