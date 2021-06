Ubisoft à l’E3 2021 : Avatar : Frontiers of Pandora, Far Cry 6, Rainbow 6 Siege : Extraction et bien d’autres dévoilés

14 juin 2021 18:02:43 IST

Lors de l’Electronic Entertainment Expo 2021 ou de l’E3 2021, certaines des plus grandes marques de jeux ont dévoilé leurs nouveaux titres. Avec Xbox et Nintendo, la société de jeux française Ubisoft a également fait quelques annonces à Ubisoft Forward. Leur présentation a commencé par l’annonce de Rainbow 6 Siege : Extraction. Le jeu s’appelait initialement Rainbow Six : Quarantaine, cependant, la société a changé de nom après la pandémie de COVID-19.

Affrontez la menace mortelle et évolutive Archaen dans Rainbow Six Extraction. Nouvel équipement, nouvelles capacités, nouvelle stratégie. Faites équipe avec des amis en coopération à 3 joueurs et travaillez ensemble pour vaincre l’ennemi le plus dangereux de Rainbow Six à ce jour.#WhosGotYouR6 – Extraction Rainbow Six (@R6Extraction) 12 juin 2021

La société a révélé Avatar : Frontières de Pandore à l’événement qui devrait sortir en 2022. Basé sur Avatar de James Cameron, le jeu aura des joueurs dans le rôle des natifs de la planète Pandora, Na’vi. Le jeu aura une nouvelle histoire autonome.

La société de jeux a également publié une bande-annonce mettant en vedette l’antagoniste Antón Castillo du jeu vidéo Loin cri 6. Les joueurs auront également la possibilité de jouer en tant qu’antagonistes des anciens jeux de la En être loin la franchise.

Une suite du jeu à succès de 2017 Mario + La bataille du Royaume des Lapins Crétins a également été annoncé par Ubisoft. Le mash-up réunit Mario de Nintendo et Ubisoft Lapins Crétins.

Obtenez un aperçu du gameplay de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope ! Prenez le contrôle de vos Héros pour foncer sur vos ennemis, sauter en équipe sur vos alliés, vous cacher à couvert… et tirer le meilleur parti de votre tour ! #MarioLapins Crétins pic.twitter.com/ucyj1lHBHR – Ubisoft_UK (@Ubisoft_UK) 13 juin 2021

La deuxième année de contenu a été annoncée pour Assassin’s Creed Valhalla avec une extension de la Siège de Paris et circuit découverte : l’ère viking.

Venir #AssassinsCreed Valhalla : ✅ Extension du siège de Paris cet été

✅ Circuit découverte : l’ère viking cet automne

✅ Extensions de l’année 2

⚔ … et des épées à une main ! pic.twitter.com/8TAJws7u2N – Ubisoft (@Ubisoft) 12 juin 2021

La société a révélé un protagoniste jouable de Watch Dogs et un hacker masqué dans la nouvelle histoire Chiens de garde : Légion – Lignée.

Ubisoft a également annoncé Saison 3, épisode 1 : US Speed ​​Tour East of Crew qui sera disponible à partir du 7 juillet. Wild Waterworks et de tout nouveaux modes d’équipe ont été introduits dans Trackmania.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂