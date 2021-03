Type E. Jaguar célèbre les 60 ans d’une icône avec une édition spéciale par paire

Lors de sa première mondiale le 15 mars 1961, au Salon de Genève en Suisse, le Jaguar E-Type a volé toute l’attention et fait tous les gros titres. Avec une vitesse de pointe de plus de 240 km / h, le sportif britannique a impressionné tous ceux qui l’ont vu et il semblait tout simplement impossible de trouver un angle où ce « Jag » n’était pas parfait.

Mais malgré le fort impact sur la concurrence suisse, peu de gens pouvaient anticiper la marque que cette voiture allait laisser dans l’histoire. Après toutes ces années, il ne faut pas un exercice rétrospectif très intense pour se rendre compte que c’est l’un des sports les plus marquants de tous les temps. Et s’il y avait des doutes, Enzo Ferrari, le nostalgique «Il Commendatore», a tenu à les défaire, en décrivant la E-Type comme la plus belle voiture jamais construite.

Par conséquent, les raisons pour lesquelles Jaguar ne manque pas de célébrer ce modèle, qui, même aujourd’hui, est capable de faire frissonner n’importe quel fan avec de l’essence qui coule dans les veines. Et pour marquer son 60e anniversaire, la marque basée à Coventry au Royaume-Uni vient de présenter la Jaguar E-Type 60 Collection, une édition limitée de douze modèles restaurés avec une spécification exclusive inspirée des véhicules dotés de «plaques d’immatriculation de 9600 CV» »Et «77 RW» qui étaient à Genève.

L’équipe Jaguar Classic a créé 12 modèles E-Type pour cette collection, répartis entre coupé et roadster, et admet ne les vendre que par paires, car l’histoire de cette voiture de sport britannique ne peut être racontée autrement.

Les six véhicules à tête fixe Coupé E-Type 60 Edition sont basés sur le «9600 HP» avec une couleur extérieure exclusive Flat Out Grey, une garniture intérieure en cuir noir lisse et des détails spéciaux de 1961.

Les six versions roadster E-Type 60 Edition évoquent le «77 RW» avec une couleur extérieure exclusive Drop Everything Green, des garnitures intérieures en cuir Suede Green et des détails spéciaux de 1961.

Le logo commémoratif E-Type 60 sur le capot, le couvercle du réservoir de carburant, la plaque de châssis et le compte-tours est commun aux deux versions, développé en partenariat avec Julian Thomson, directeur du design de Jaguar.

L’inscription qui apparaît sur les consoles centrales est encore plus spéciale. Conçus par l’artiste King Nerd, ces enregistrements commémorent les voyages épiques de Norman Dewis, pilote d’essai Jaguar et publiciste Bob Berry pour conduire le E-Type jusqu’au lancement en 1961.

La présentation de l’E-Type n’a pratiquement pas eu lieu

La première mondiale du E-Type s’est si bien déroulée que même les dirigeants de Jaguar n’étaient pas préparés à une réponse aussi positive du public, mais ce que peu de gens savent, c’est que cette présentation était à quelques minutes.

Le seul coupé disponible pour la course sur route était celui en Suisse lors de la première, et a été conduit en profondeur par Bob Berry de Coventry, Royaume-Uni, qui est arrivé quelques minutes avant la représentation et a été reçu par Sir William Lyons, fondateur de Jaguar, qui lui a grillé avec une phrase qui sera désormais immortalisée dans ces six nouvelles versions de coupé: «Je pensais que vous n’arriveriez jamais ici».

Ce matin-là, Jaguar a décidé d’envoyer un autre E-Type de Coventry, cette fois un roadster, avec Norman Dewis au volant. Les indications de Sir William Lyons pour le pilote d’essai étaient simples: «Lâchez tout et ramenez le E-Type à toit ouvert». Et Norman Dewis l’a fait.

Ces deux phrases mythiques du fondateur de la marque britannique sont désormais gravées sur la Jaguar E-Type 60 Collection, qui dispose également d’un volant léger avec une jante en bois de hêtre dans le style des véhicules de 1961 qui comprend un bouton de corne en or 24 carats .

J’ai eu l’opportunité fantastique de dessiner et d’enregistrer les histoires des itinéraires emblématiques de deux légendes de Jaguar dans ces véhicules si mythiques et spéciaux. Comme souvenir éternel de l’anniversaire, le souvenir de Bob Berry et Norman Dewis accompagnera toujours l’E-Type dans toutes leurs aventures. Johnny Dowell, artiste et designer connu sous le nom de King Nerd

Mécanique améliorée

Chacune de ces douze voitures est «animée» par un moteur XK 3.8 six cylindres de 265 ch qui incorpore un authentique radiateur en alliage léger de style 1961 avec un ventilateur de refroidissement électrique et un démarreur électronique pour faciliter son utilisation au quotidien. par jour, ainsi qu’un système d’échappement en acier inoxydable poli. Ce nouveau système d’échappement a les dimensions exactes du système standard en acier trempé, mais offre un son légèrement plus grave et une plus grande longévité.

Mais la plus grande amélioration mécanique est la nouvelle boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses avec des engrenages synchronisés dans tous les rapports, des engrenages hélicoïdaux et un carter en aluminium moulé renforcé pour augmenter la fiabilité et la résistance, le tout pour optimiser les réponses et lisser les changements de vitesse, créant ainsi une expérience de conduite encore plus riche. .

Le voyage de Coventry à Genève est à répéter

« Soixante ans après ses débuts au Salon de Genève en mars 1961, l’extraordinaire équipe Jaguar Classic lance le meilleur cadeau d’anniversaire pour la E-Type: la collection E-Type 60. L’attention portée aux détails montre clairement que ce projet est résultat de l’amour de nos concepteurs, ingénieurs, artisans et partenaires, ses détails exquis sont combinés à une plus grande fonctionnalité pour garantir que les clients les plus exigeants apprécieront et profiteront de ces véhicules de type E pour les années à venir.été 2022, lorsque le six clients et leurs compagnons participeront à un voyage unique de Coventry à Genève ». Dan Pink, directeur de Jaguar Classic

Chaque propriétaire est consulté sur les détails de chacun de ces spécimens, dont la production prend environ 100 heures. Mais la cerise sur le gâteau sera le voyage entre Coventry et Genève que la marque britannique fera la promotion à l’été 2022, lorsque les six clients – les 12 exemplaires seront vendus par paires – et leurs compagnons se lanceront dans un voyage épique vers le lieu où tout a commencé, créant ses propres souvenirs au volant de ce que Jaguar considère comme le «cadeau d’anniversaire ultime» de la E-Type.

Les prix de ces modèles n’ont pas été divulgués, mais si l’on tient compte du fait que le E-Type 3.8 du projet Jaguar Classic Reborn coûte environ 365000 EUR, alors nous pouvons supposer que cette paire aura un prix supérieur à 730000 EUR.