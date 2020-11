Tyga est de retour pour être poursuivi pour ne pas payer de loyer et être un locataire horrible

Si vous remontez vers 2015, à peine une semaine se passerait sans que Tyga ne soit poursuivi pour ne pas payer quelqu’un. C’était parfois des partenaires commerciaux ou une vidéo-girl, mais c’était surtout des propriétaires, car T-Raww devait avoir dans sa tête qu’il n’avait pas à payer de loyer.

Les choses ont tellement mal tourné que même le fils de Tyga, alors âgé de cinq ans, a été poursuivi pour ne pas payer de loyer.

Tyga est sur la piste du retour depuis quelques années maintenant. Il a frappé des chansons, et maintenant il fait fortune sur OnlyFans.

Pourtant, il refuse de payer le loyer. Selon TMZ, il est poursuivi par son ancien propriétaire pour lui avoir payé 32 000 € de loyer. Il affirme également qu’il a causé des dommages d’environ 150K au sol, aux murs et au papier peint et qu’il a également endommagé l’allée avec un panier de basket non autorisé.

L’équipe de Tyga dit que les réclamations du propriétaire sont BS et qu’il essaie juste de trouver un moyen de prendre le dépôt de garantie de T-Raww.