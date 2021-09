09 sept. 2021 17:43:37 IST

La plateforme de micro-blogging, Twitter a récemment mis une nouvelle fonctionnalité à l’essai. La fonctionnalité, appelée « blocage logiciel », permettrait aux utilisateurs d’ignorer leurs abonnés indésirables sans les bloquer officiellement. L’essai est fait avec un petit groupe d’utilisateurs. Avec ce développement, Twitter vise à répondre aux problèmes de confidentialité et d’abus des utilisateurs sur la plate-forme.

Nous vous facilitons la tâche d’être le conservateur de votre propre liste d’abonnés. Test en cours sur le web : supprimez un abonné sans le bloquer. Pour supprimer un abonné, accédez à votre profil et cliquez sur « Abonnés », puis cliquez sur l’icône à trois points et sélectionnez « Supprimer cet abonné ». pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 7 septembre 2021

Bien que le blocage interdise aux utilisateurs de consulter les tweets d’un utilisateur ou de leur envoyer des messages sur la plate-forme, le blocage logiciel permettra à leurs tweets de ne plus être automatiquement visibles dans la chronologie du suiveur supprimé.

La fonction de blocage était souvent une préoccupation pour les personnes car elle notifie l’utilisateur bloqué, qui peut capturer la notification et la publier.

Pour bloquer en douceur leurs abonnés indésirables, les utilisateurs peuvent accéder à leur page de profil, cliquer sur l’onglet « Abonnés », suivi de l’icône à trois points à côté du nom de l’abonné, et sélectionner « Supprimer cet abonné ». Twitter n’informera pas l’utilisateur bloqué, avec la fonction de blocage logiciel.

La plate-forme de micro-blogging a fait la une des journaux pour les problèmes de confidentialité de ses utilisateurs après avoir reçu des critiques lorsque des footballeurs noirs anglais ont été soumis à des tweets racistes lors de la finale du Championnat d’Europe.

Plus tôt ce mois-ci, le géant des médias sociaux a également lancé des tests d’une fonction anti-troll pour bloquer automatiquement les comptes qui envoient des abus. Avec cette fonctionnalité, une fois qu’un utilisateur active le nouveau « mode de sécurité », Twitter en prend note pour bloquer temporairement les comptes utilisant un langage grossier ou envoyant des réponses et des mentions répétitives et non sollicitées, pendant sept jours.

Twitter aurait prévu une série d’essais pour rendre plus d’options de confidentialité accessibles aux utilisateurs. L’une de ces mesures consiste à permettre aux utilisateurs d’archiver les anciens tweets et de les retirer de la vue du public après une certaine période de temps, disons 30, 60 ou 90 jours. Twitter demandera d’abord aux utilisateurs s’ils souhaitent que leur compte soit public ou privé, et leur permettra également de se retirer d’une conversation publique sur Twitter.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂