Twitter réorganise l’interface utilisateur de son application Web et mobile avec la police Chirp propriétaire, une nouvelle palette de couleurs et plus encore

12 août 2021 13:35:33 IST

Twitter a refonte de son site Web et de l’interface utilisateur de son application mobile avec une nouvelle police, des palettes de couleurs, un encombrement visuel réduit et plus encore. Le point culminant de ce nouveau look est la nouvelle police appelée « Chirp » qui a été introduite en janvier de cette année. Il s’agit de la première police de caractères propriétaire de Twitter et a été déployée pour le site Web, les appareils iOS et Android.

En janvier, nous avons dévoilé notre nouvelle police, Chirp, et elle est prête à être utilisée dès aujourd’hui. Tout le texte en langue occidentale s’aligne désormais à gauche, ce qui facilite la lecture lorsque vous faites défiler. Les langues non occidentales restent inchangées.https://t.co/nlgxXJs5F6 – Conception de Twitter (@TwitterDesign) 11 août 2021

Avec cette police, tout le texte en langue occidentale sera désormais aligné à gauche tandis que les langues non occidentales resteront inchangées. Avant cela, Twitter polices utilisées comme SF Pro, Roboto et Helvetica Neue. Selon un tweet de Twitter Design, « ces mises à jour nous rendent plus accessibles, uniques et concentrés sur vous et sur ce dont vous parlez.

Nos nouveaux boutons sont également très contrastés. Maintenant, les actions les plus importantes que vous pouvez entreprendre se démarquent. Oui, les boutons de suivi sont différents, mais ils vous aideront à voir quelles actions vous avez entreprises en un coup d’œil. – Conception de Twitter (@TwitterDesign) 11 août 2021

Twitter a également rafraîchi les couleurs de ses boutons comme « Suivre » afin qu’ils soient plus contrastés. Cela les fera se démarquer. Les utilisateurs verront également beaucoup moins de couleur bleue désormais, ce qui permettra d’accorder plus d’attention aux photos et vidéos qu’ils créent et partagent. La plate-forme a annoncé le déploiement prochaine d’une nouvelle palette de couleurs.

Enfin, nous avons nettoyé beaucoup de fouillis visuel. Il y a moins de fonds gris et de lignes de séparation inutiles. Nous avons également augmenté l’espace pour rendre le texte plus facile à lire. Ce n’est que le début de mises à jour plus visuelles car Twitter devient plus centré sur vous et ce que vous avez à dire ! – Conception de Twitter (@TwitterDesign) 11 août 2021

Enfin, Twitter affirme également avoir supprimé « l’encombrement visuel » de la plate-forme. Cela inclut moins d’arrière-plans gris et de lignes de séparation. Twitter a également augmenté l’espace entre le texte pour le rendre plus lisible.

