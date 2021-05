Twitter relance le processus de vérification de profil: qui est éligible, comment postuler, plus

VITRA fauteuil cuir noir EAMES LOUNGE CHAIR nouvelles dimensions (Base brillante/profils noirs, structure noyer, Cuir noir Premium - aluminium, [...]

Le fauteuil Lounge Chair fait partie des créations les plus connues de Charles et Ray Eames. Il a été créé en 1956 et est devenu, par la suite, un classique du mobilier moderne. Les époux Eames n’ont cessé, durant le processus de développement, de penser aux futurs utilisateurs du fauteuil. Depuis 1956, le Lounge Chair est synonyme de qualité et de confort. Le Lounge Chair ne convient pas seulement à l’habitat privé, mais également aux espaces lounge, lobbies et zones d’attente où l’on souhaite offrir un confort extrême aux utilisateurs. Le Lounge Chair est fabriqué depuis 50 ans. Depuis, la taille moyenne des individus a augmenté, selon les régions, jusqu’à 10 cm. Pour offrir également aux personnes de plus grande taille le confort exceptionnel de ce fauteuil classique, Vitra a développé, en collaboration avec l’Eames Office, une nouvelle version du Lounge Chair adaptée à ces nouvelles mensurations. Le Lounge Chair est fabriqué à partir de matériaux nobles et, en grande partie, à la main. Grâce à sa qualité de fabrication, il est souvent transmis de génération en génération. - Coque d'assise et dossier: en contreplaqué cintré, placage en noyer pigmenté noir. -Rembourrage/revêtement: coussins amovibles, revêtement en cuir Premium. - Accoudoirs: reliés à la coque de l'assise et du dossier par des raccords en caoutchouc et métal (shock mounts). - Base: piètement avec parties latérales noires et chants polis pivotant cinq et étrier de dossier en aluminium injecté. - Patins: tous les pieds possèdent des patins feutrés pour sols durs.