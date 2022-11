Twitter prévoit d’utiliser une coche grise et une étiquette « Officiel » pour les comptes qui sont réellement vérifiés

09 novembre 2022 09:53:54 IST

Le plan d’Elon Musk de donner essentiellement Blue Ticks à quiconque pouvait se permettre de payer 8 € par mois, a créé beaucoup de problèmes pour la plate-forme, principalement parce qu’elle a dilué ce que signifiait le Blue Tick de Twitter pour les comptes vérifiés. Compte tenu de la réaction des gens à cela, en particulier des utilisateurs de premier plan de Twitter qui ont déjà été vérifiés, cette décision était clairement désordonnée.

Maintenant, Elon Musk et son équipe ont trouvé un moyen de nettoyer le gâchis dans une certaine mesure, en réimplémentant ce que Twitter faisait déjà – en donnant aux utilisateurs réellement vérifiés un badge séparé, cette fois, un badge gris.

L’une des plus grandes préoccupations des gens concernant le projet d’Elon Musk de facturer 8 € par mois pour Twitter Blue et de donner à chacun un Twitter Blue Tick pour les comptes vérifiés, en plus de payer pour un service qui était gratuit pendant toutes ces années, est le fait qu’il diluera en fait la signification et la valeur de la coche vérifiée.

Twitter Blue Tick pour les comptes vérifiés était un badge qui avait une certaine signification et était très convoité parmi les vrais utilisateurs de la plateforme. Il y a un certain nombre de personnes et de voix vraiment influentes qui n’ont pas le badge Blue Tick de Twitter, en particulier parmi la communauté technologique – cela devrait continuer à montrer à quel point le badge était vraiment exclusif.

Lorsque Musk a annoncé que les gens seraient tenus de payer 8 € par mois pour Blue Tick de Twitter, ce qu’il a effectivement dit, c’est que n’importe qui peut devenir un utilisateur « vérifié ». et donc une source fiable sur Twitter, tant qu’ils avaient 8 € à dépenser, chaque mois. Le Blue Tick ne serait plus un badge qui devrait être gagné.

Bien sûr, il y a eu beaucoup de contrecoups pour que Twitter facture une fonctionnalité qui était jusqu’à présent gratuite. De plus, cela n’a aucun sens de demander aux utilisateurs de payer pour un badge alors qu’ils devraient être invités à payer pour de meilleures fonctionnalités.

Twitter reconnaît enfin certains des problèmes liés au fait de permettre à quiconque d’avoir une coche bleue en échange de 8 € par mois. La société indique désormais qu’en plus du chèque bleu payé, certains comptes recevront également une nouvelle étiquette « Officiel », indiquée par une coche grise, sur leurs profils.

Les comptes éligibles au nouveau label « Officiel » comprendront les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les principaux médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques, a déclaré Esther Crawford de Twitter, qui est chargée de réorganiser Twitter Blue et d’obtenir plus de clients payants sur monter à bord de la plate-forme.

Les détails sur la façon dont on peut demander ce label ne sont pas clairs, mais la société affirme que tous les comptes précédemment vérifiés n’obtiendront pas ce label. Vous ne pourrez pas non plus simplement payer en échange de l’étiquette, contrairement à la coche bleue, a déclaré Crawford dans un communiqué.

Crawford a également confirmé un aspect majeur du fonctionnement de Twitter Blue Tick à partir de maintenant. Le Blue Tick de Twitter ne nécessitera plus aucune sorte de vérification d’identité. Cependant, il semble que la coche grise « officielle » nécessitera une documentation ou une vérification d’identité. La société continuera également à « expérimenter des moyens de différencier les types de comptes », indique le communiqué.

Donc, fondamentalement, ce que tout cet exercice signifie, c’est que le prestige associé au fait d’avoir un Twitter Blue Tick à côté de votre nom est déplacé vers une coche grise, et cette coche bleue de Twitter ne sera utilisée que pour désigner un utilisateur, qui est un abonné payant de Twitter Blue, et seuls les abonnés de Twitter Blue sont éligibles pour le nouveau badge vérifié gris. On est alors obligé de se poser la question : à quoi sert réellement le Blue Tick, à part crier qu’un certain utilisateur paie à Twitter une redevance fixe chaque mois ?

