Twitter met le cap sur l’application de diffusion en direct Periscope six ans après son acquisition

Périscope, l’application qui a rendu possible la diffusion en direct depuis un smartphone, est fermée. Le mercredi 31 mars, Periscope a déclaré que c’était le dernier jour où l’application allait être disponible. « Nous vous laissons avec notre gratitude pour tous les créateurs et téléspectateurs qui égayent la communauté Periscope. Nous espérons vous voir tous en direct sur Twitter », a-t-il déclaré sur Twitter. Selon un rapport sur Le bord, le service n’est plus disponible sur les app stores et la plupart de ses fonctionnalités ne seront plus accessibles à partir de mercredi. La fonction de diffusion en direct sur Twitter est alimenté par périscope depuis son acquisition et son lancement. Le site de micro-blogging a maintenant intégré la fonctionnalité dans son application principale.

Pour commencer à diffuser en direct sur Twitter: appuyez sur l’icône du compositeur de Tweet, puis sur l’icône de l’appareil photo et sélectionnez «En direct» dans le menu du bas. Restez à l’écoute pour plus de fonctionnalités Twitter pour les créateurs comme les espaces, les newsletters et les améliorations de la diffusion en direct. – Périscope (@PeriscopeCo) 31 mars 2021

De plus, Twitter, en décembre, avait rendu publique sa décision de fermer l’application parce que son utilisation était en baisse et qu’elle était dans un «état de mode de maintenance insoutenable» pendant un certain temps. Cependant, le site Web de l’application restera et contiendra une archive des émissions publiques. Les utilisateurs de Périscope peuvent toujours télécharger leurs données via Twitter.

Fait intéressant, avant Périscope a fait de la diffusion en direct une sensation en 2015, une autre application appelée Suricate était, à bien des égards, le leader du marché qui a d’abord présenté la fonctionnalité aux utilisateurs. Mais avec la puissance de Twitter et sa vaste base d’utilisateurs, Périscope rapidement poussé Suricate à partir de la position supérieure.

Dans un article de blog en décembre, Twitter a annoncé sa décision d’abandonner Périscope en tant qu’application mobile distincte. « Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse d’utilisation et nous savons que le coût de la prise en charge de l’application ne fera qu’augmenter avec le temps », a déclaré Twitter.

L’entreprise se sent en train de fermer Périscope en tant que service distinct, cela lui permettra également de mieux se concentrer sur le renforcement de la fonction de diffusion en direct. Fait intéressant, il y a quatre ans, Twitter avait fermer Vigne, un service d’hébergement vidéo de courte durée où les utilisateurs peuvent partager des clips vidéo en boucle de six secondes.

