Twitter fermera son application mobile de streaming vidéo en direct Periscope d’ici mars 2021

La plateforme de microblogging Twitter a annoncé qu’il ferme Periscope en tant que service. La société a publié un article de blog indiquant qu’elle mettra fin à l’application mobile séparée d’ici mars 2021. Cependant, Twitter continuera à offrir le streaming vidéo en direct via sa fonction intégrée Twitter Live présente dans l’application Twitter principale.

«La vérité est que l’application Periscope est dans un état de maintenance non durable, et ce, depuis un certain temps. Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse d’utilisation et nous savons que le coût de la prise en charge de l’application ne fera qu’augmenter avec le temps », a déclaré la société dans son article de blog médium publié le 16 décembre 2020.

«Nous croyons toujours au pouvoir de la vidéo en direct pour résoudre des problèmes percutants, c’est pourquoi nous avons intégré la plupart des capacités de base de Periscope sur Twitter», a ajouté la société.

La société a également déclaré: «Nous prévoyons de supprimer Periscope des magasins d’applications d’ici mars 2021, mais personne ne pourra créer un nouveau compte dans l’application à partir de la prochaine version. Les diffusions partagées sur Twitter seront diffusées sous forme de rediffusions, et tous les diffuseurs pourront télécharger une archive de leurs diffusions et données Periscope avant la suppression de l’application en mars 2021. »

Cela survient quelques jours seulement après que la société a annoncé son acquisition de l’équipe Squad.

(Lire aussi: Twitter intègre l’équipe derrière les appels vidéo et l’application de médias sociaux de partage d’écran Squad)

