Twitter est en train de réviser les balises, va commencer à tester les refontes avec certains utilisateurs aux États-Unis

02 juil. 2021 11:29:10 IST

En mai dernier, alors que Twitter testait les étiquettes d’avertissement pour les tweets faux et trompeurs, il a essayé le mot «contesté» avec un petit groupe de discussion. Ça ne s’est pas bien passé.

« Les gens se disaient, eh bien, qui le conteste ? » a déclaré Anita Butler, une directrice du design basée à San Francisco chez Twitter qui travaille sur les étiquettes depuis décembre 2019. Il s’avère que le mot « contesté », a eu l’effet inverse de ce que Twitter avait l’intention, qui était « d’augmenter la clarté et transparence », a-t-elle déclaré.

Les étiquettes sont une mise à jour de celles utilisées par Twitter pour la désinformation électorale avant et après la présidentielle de 2020. Ces étiquettes ont été critiquées pour ne pas en faire assez pour empêcher les gens de répandre des mensonges évidents. Aujourd’hui, Twitter les révise dans le but de les rendre plus utiles et plus faciles à remarquer, entre autres. À partir de jeudi, la société commencera à tester les refontes avec certains utilisateurs américains sur la version de bureau de son application.

Les experts disent que de telles étiquettes – également utilisées par Facebook – peuvent être utiles aux utilisateurs. Mais ils peuvent également permettre aux plateformes de médias sociaux d’éviter le travail plus difficile de la modération du contenu, c’est-à-dire de décider de supprimer ou non les publications, photos et vidéos qui propagent des complots et des mensonges.

« C’est le meilleur des deux mondes » pour les entreprises, a déclaré Lisa Fazio, professeur de psychologie à l’Université Vanderbilt qui étudie comment les fausses déclarations se propagent en ligne. « Cela est perçu comme une action contre la désinformation sans prendre de décisions concernant le contenu. »

Bien qu’il existe des preuves que les étiquettes peuvent être efficaces, a-t-elle ajouté, les sociétés de médias sociaux ne rendent pas suffisamment de données publiques pour que les chercheurs externes puissent étudier leur efficacité. Twitter ne qualifie que trois types de désinformation : les « médias manipulés », tels que les vidéos et l’audio qui ont été modifiés de manière trompeuse de manière à causer des dommages dans le monde réel ; La désinformation liée aux élections et au vote et les tweets faux ou trompeurs liés à COVID-19.

Une chose qui est claire, cependant, c’est qu’ils doivent être visibles d’une manière qui empêche les yeux de les survoler dans un défilement de téléphone. C’est un problème similaire à celui rencontré par les concepteurs d’étiquettes de mise en garde contre les cigarettes. Les étiquettes électorales de Twitter, par exemple, étaient bleues, ce qui est également la palette de couleurs habituelle de la plate-forme. Ils avaient donc tendance à se fondre.

Les designs proposés ont ajouté de l’orange et du rouge pour qu’ils se démarquent davantage. Bien que cela puisse aider, Twitter affirme que ses tests ont également montré que si une étiquette est trop accrocheuse, cela incite davantage de personnes à retweeter et à répondre au tweet d’origine. Pas ce que vous voulez avec la désinformation.

Ensuite, il y a le libellé. Lorsque « contesté » ne s’est pas bien passé, Twitter a opté pour « rester informé ». Dans le test actuel, les tweets qui reçoivent cette étiquette auront une icône orange et les gens pourront toujours y répondre ou les retweeter. Une telle étiquette pourrait figurer sur un tweet contenant une contre-vérité qui pourrait être, mais n’est pas nécessairement immédiatement nuisible.

Une désinformation plus grave – par exemple, un tweet affirmant que les vaccins causent l’autisme – obtiendrait probablement une étiquette plus forte, avec le mot « trompeur » et un point d’exclamation rouge. Il ne sera pas possible de répondre, aimer ou retweeter ces messages.

« L’une des choses que nous avons apprises, c’est que les mots qui renforcent la confiance étaient importants et aussi les mots qui n’étaient pas critiques, non conflictuels, amicaux », a déclaré Butler.

Cela a du sens du point de vue de Twitter, a déclaré Fazio. Après tout, « beaucoup de gens n’aiment pas voir les plateformes avoir la main lourde », a-t-elle ajouté.

En conséquence, a-t-elle dit, il est difficile de dire si l’objectif principal de Twitter est d’éviter de mettre les gens en colère et de les éloigner de Twitter au lieu de simplement les aider à comprendre « ce qu’est et ce n’est pas la désinformation ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂