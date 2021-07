Twitter doit repenser ses politiques de vérification ambiguës avant que la coche bleue ne perde sa pertinence

14 juil. 2021 17:38:11 IST

En mai de cette année, Twitter a relancé son processus de vérification de profil. Parallèlement, Twitter a également annoncé une nouvelle politique de vérification, basé sur commentaires du public, afin de clarifier les critères d’éligibilité à la vérification. Malgré ces tentatives de transparence, les politiques de vérification de Twitter sont remises en cause pour leur ambiguïté.

Processus de vérification Twitter en 2021 ✅ pic.twitter.com/EAOw0kdFzx – Jeu d’heures supplémentaires (@OvertimeGG) 8 juillet 2021

Bien que Twitter ait partagé des informations sur les critères d’éligibilité à la vérification, il existe toujours un manque de clarté sur comment et pourquoi Twitter rejette un compte.

Plusieurs utilisateurs de Twitter se sont plaints que des comptes « moins crédibles » se voient attribuer le badge de vérification et que de nombreux autres qui répondaient aux critères énoncés voyaient leur candidature rejetée.

Suzi Hunter est un partenaire YouTuber et Twitch avec plus de 164 000 abonnés sur Twitter, et elle utilise la plateforme depuis 11 ans. Sa demande a été refusée à deux reprises.

Refusé deux fois de suite ! On m’a dit d’utiliser ma chaîne Twitch comme preuve pour être vérifié. Je suppose que celui qui effectuait le processus de vérification n’a pas pu trouver les deux liens géants clairement visibles vers ma page Twitter sur ma chaîne Twitch. pic.twitter.com/snU9tyfbZ1 – Suzi Hunter (@TheSphereHunter) 12 juillet 2021

L’actrice américaine Nicole Tompkins a été rejetée.

Aussi refusé lol. – Nicole Tompkins (@NikiLeeTompkins) 12 juillet 2021

Steffan Watkins, un consultant en recherche open source axé sur la démystification de la désinformation, avec plus de 15 000 abonnés sur Twitter, a été rejeté.

Désolé de le rendre personnel ; pourriez-vous expliquer comment les bots sont approuvés, mais pas moi ? Il se moque de @vérifié. J’ai été cité concernant OSINT dans NYT, WaPo, NBCNews, publié dans Jane’s ; mon nom est ma marque, et de qui m’a crédité, je pense que je suis réel. ‍♂️https://t.co/xPkm7OLgZk – Steffan Watkins ️ (@steffanwatkins) 13 juillet 2021

L’acteur franco-britannique JB Blanc, qui est apparu dans des séries télévisées populaires telles que Breaking Bad et Better Call Saul, et des films comme L’incroyable Hulk, s’est vu refuser la coche bleue.

Twitter a refusé ma demande de vérification parce que je ne suis pas assez connu. Un nouveau creux de carrière. Je ne comprends pas le système. — JB Blanc (@thejbblanc) 14 juillet 2021

L’activiste et militante, le Dr Amy Kavanagh, a également été rejetée.

J’ai créé une campagne mondiale avec #JustAskDontGrab J’ai envoyé 5 articles des 6 derniers mois faisant référence à mon activisme, deux de la BBC dont un podcast sorti ce jour-là ! Et mon entrée dans la liste de puissance 100 handicaps de Shaw Trust. Mais apparemment, ce n’est pas assez notable pour @vérifié – Dr Amy Kavanagh (@BlondeHistorian) 13 juillet 2021

YouTube populaire et critique, Gerald Undone, également rejeté.

Ma vérification Twitter a de nouveau été refusée. J’ai essayé deux fois en utilisant différentes méthodes. Je ne sais pas pourquoi cela fonctionne pour certains de mes amis ici avec des spécifications similaires, mais pas moi… ‍♂️ Oh bien. – Gerald Undone (@GeraldUndone) 8 juillet 2021

Alors que Twitter a clairement indiqué que si un compte est rejeté, le problème est très probablement lié à l’application de l’utilisateur, Twitterati pense que le le processus de vérification lui-même est « arbitraire ».

Beaucoup de mes amis journalistes se sont vu refuser la vérification sur Twitter, alors que je vois le badge attribué à des voix moins crédibles. Le processus est certainement arbitraire. – Danois (@DanishKh4n) 12 juillet 2021

Par exemple, l’un des critères d’éligibilité est que les comptes soient «authentique, notable et actif”. Cependant, comme l’a constaté le scientifique des données @conspirateur0, Twitter a récemment attribué le badge bleu à six comptes, qui ont tous été créés en juin 2021, comptaient environ 1 000 abonnés, utilisaient des images de profil volées et n’avaient publié aucun tweet.

Deux de ces six comptes (@kayitlii et @aykacti) ont des photos de personnes comme photos de profil. Malgré la présence de la coche de vérification bleue, aucune image n’est susceptible de représenter le titulaire du compte, car les deux images semblent avoir été volées. pic.twitter.com/IQnt9ZRFIZ – Conspirador Norteño (@conspirator0) 12 juillet 2021

Ces 976 comptes font partie d’un botnet astroturf composé d’au moins 1212 comptes. Le réseau est divisé en abonnés, qui suivent les comptes vérifiés susmentionnés ainsi que d’autres membres du botnet, et en abonnés, qui sont suivis par les autres bots. pic.twitter.com/wKKfC2PRX8 – Conspirador Norteño (@conspirator0) 12 juillet 2021

29 des comptes restants ont des photos de profil par défaut et la plupart des autres ont des photos qui sont utilisées par plusieurs comptes dans le botnet. Nous avons déjà vu des réseaux combinant des images GAN humaines, félines et animées avec des images par défaut et en double : https://t.co/vAuErWLqm6 – Conspirador Norteño (@conspirator0) 12 juillet 2021

Tard mardi, Twitter a répondu à cela en disant qu’il avait suspendu définitivement le « petit nombre » de faux comptes il a vérifié par erreur.

Mise à jour : cinq de ces six comptes vérifiés douteux (ainsi que la majorité du botnet de soutien) ont été suspendus par Twitter. Le sixième (@aykacmis) semble s’être auto-désactivé. pic.twitter.com/ee8l4CuVtB – Conspirador Norteño (@conspirator0) 12 juillet 2021

« Nous avons approuvé par erreur les demandes de vérification d’un petit nombre de (faux) comptes inauthentiques », a déclaré la plateforme de micro-blogging dans un communiqué. Nous avons maintenant suspendu définitivement les comptes en question et supprimé leur badge vérifié, dans le cadre de notre politique de manipulation de la plateforme et de spam », a-t-il ajouté. Les faux comptes vérifiés ont été repérés par l’utilisateur de Twitter Conspirador Norteno, un data scientist spécialisé dans la désinformation, qui a mis en évidence six comptes nouvellement créés qui avaient été vérifiés », a déclaré Twitter dans un communiqué.

Twitter a peut-être fait un pas dans ce cas, mais la question demeure comment ces comptes, qui n’ont pas rempli quelconque critères d’éligibilité, faire vérifier ?

Twitter a exclu la possibilité d’un initié malveillant, mais il ne reconnaît toujours pas le problèmes dans son processus de vérification qui ne parvient pas à saisir les comptes manifestement inauthentiques.

Si vous pensez que les décisions d’apprentissage machine (ML) ou d’intelligence artificielle (IA) de Twitter pourraient être à l’origine de cela, le directeur des produits de Twitter a confirmé qu’un humain examine et décide de chaque demande de vérification que Twitter reçoit. Twitter utilise uniquement l’IA ou le ML pour vérifier l’authenticité des documents d’identité que les gens téléchargent.

nous utilisons ml/ai pour vérifier l’authenticité des documents d’identité que les gens téléchargent, mais tout problème avec ce processus est signalé au demandeur avant qu’il ne clique sur soumettre – B (@iamb) 12 juillet 2021

La position de Twitter sur le sujet

Pendant ce temps, dans un récent Twitter Spaces hébergé par la plate-forme, Twitter a parlé de ses politiques de vérification, de ce qu’il fait pour rendre le processus plus transparent et des raisons pour lesquelles certains utilisateurs peuvent être rejetés.

Twitter dit essentiellement que c’est une erreur de l’utilisateur.

Le directeur des produits de Twitter, B Bryne, a déclaré lors de la conversation sur Twitter Spaces que de nombreuses personnes, en particulier des journalistes, « sont rejetées dans leurs demandes de vérification en raison de problèmes techniques ou petits problèmes avec leur application, pas parce qu’ils ne sont pas notables. »

Comme un grand nombre de journalistes figuraient parmi ceux qui ont été rejetés, la semaine dernière, Twitter a également partagé quelques suggestions pour augmenter leurs chances de vérification :

« … dans la politique, nous exigeons que les journalistes établissent un lien vers la publication dans leur biographie. Beaucoup de journalistes n’ont pas le lien dans leur biographie et cela entraîne un rejet », a déclaré Bryne.

Il a ajouté : « Nous exigeons que les journalistes écrivent pour des organisations vérifiées sur Twitter, il est donc important de s’assurer que l’éditeur ou le point de vente est vérifié avant les journalistes eux-mêmes. Bien sûr, s’ils écrivent en tant qu’indépendant écrivain, ils peuvent partager des liens provenant de plusieurs sources différentes pour lesquelles ils écrivent, mais si le point de vente lui-même n’est pas notable, nous ne considérons pas le port d’écriture des journalistes comme notable. »

Dans l’application, les journalistes doivent créer un lien vers leur page / biographie spécifique, ou vers des articles qui les référencent sur le site officiel de l’organisation de presse. Les journalistes indépendants ou indépendants doivent fournir des liens vers 3 articles dans Publications vérifiées dans les 6 mois avant de postuler. – Twitter vérifié (@vérifié) 9 juillet 2021

Twitter souligne également qu’il est important, en particulier pour les journalistes, que l’organisation à laquelle ils lient leur travail dispose également d’un compte vérifié.

Authenticité Si vous utilisez un site Web pour vérifier votre authenticité, il doit s’agir du site Web d’une organisation vérifiée. Le site Web doit également faire référence à votre nom et à votre compte Twitter. – Twitter vérifié (@vérifié) 9 juillet 2021

Dans une tentative d’ajouter plus de clarté au processus, Twitter dit qu’à partir de maintenant, ses e-mails de décision donneront plus de contexte sur les raisons pour lesquelles un utilisateur a été rejeté.

Nous avons entendu vos commentaires selon lesquels nous pouvons être plus clairs sur les raisons pour lesquelles une demande n’a pas été approuvée. Les e-mails de décision donneront désormais plus de contexte sur les raisons pour lesquelles les demandes ne répondent pas à nos critères. Voici une ventilation de certaines choses à noter avant de postuler à nouveau (après 30 jours) – Twitter vérifié (@vérifié) 9 juillet 2021

Pourquoi la coche bleue existe-t-elle encore ?

Parallèlement à la conversation en cours sur le processus de vérification de Twitter, son ambiguïté, le critère d’éligibilité, il y a un autre argument naissant : pourquoi a-t-on même besoin du badge bleu ?

Pourquoi avez-vous besoin d’une tique bleue ?

– Aritra (@Aritra_7) 13 juillet 2021

Comme Twitter le définit, la coche bleue aide les autres utilisateurs de la plateforme à « distinguer l’authenticité des comptes qui présentent un grand intérêt public ».

Avec des règles non définies, Twitter rend difficile pour les autres utilisateurs de saisir la crédibilité d’un compte vérifié. En fait, théoriquement, se voyant refuser la vérification, certains utilisateurs/comptes/organisation peuvent également perdre leur crédibilité. De plus, avec l’attribution arbitraire de la coche bleue, le badge de vérification peut également perdre de son importance. Cela peut s’avérer être un problème, en particulier pour les indépendants, les petites entreprises/organisations, à la recherche d’un travail et/ou pour atteindre leur public via la plateforme.

De plus, et pour la plupart, Twitter est un symbole de statut et de privilège, et un indicateur d’importance. Et un utilisateur avec une coche bleue est placé en caractères gras proverbiaux au centre de toutes les recherches – exploration, découverte, recherche de hashtag, recherche de nom. La coche bleue à côté du nom d’un utilisateur ajoute soudainement de la crédibilité à ce qu’il dit. Cependant, cette validation même est actuellement menacée.

Le système de vérification de Twitter a besoin d’être amélioré

Tout cela n’est pas une suggestion que Twitter le fait exprès, cependant, c’est une indication qu’il y a une marge considérable d’amélioration.

Il est possible que de nombreux utilisateurs gâchent leurs candidatures, mais le nombre croissant de rejets de comptes apparemment authentiques et le cas pertinent de bots recevant la coche bleue montrent qu’il y a peut-être un problème plus important ici.

Twitter doit remplir les blancs de ses politiques avant que la coche bleue ne perde sa pertinence.

