Twitter a gagné 86 millions de dollars au dernier trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de 28%

30 avr.2021 11:56:01 IST

À l’instar de ses plus grands pairs technologiques, Twitter a publié jeudi des résultats plus solides que prévu pour le premier trimestre. Mais ses perspectives tièdes ont fait chuter les actions après des heures. La société basée à San Francisco a gagné 68 millions de dollars, soit 8 cents par action, entre janvier et mars. Cela représente une perte de 8,4 millions de dollars, ou 1 cent par action, un an plus tôt.

Les revenus ont augmenté de 28% pour atteindre 1,04 milliard de dollars. Les analystes s’attendaient en moyenne à une perte de 2 cents par action sur un chiffre d’affaires de 1,03 milliard de dollars, selon un sondage réalisé par FactSet.

Dans un début d’année tumultueux, Twitter suspendu définitivement son utilisateur sans doute le plus puissant et le plus polarisant – l’ancien président Donald Trump – de sa plate-forme en janvier après les émeutes meurtrières au Capitole américain.

Il avait également suspendu plus de 150 000 autres comptes sur sa plate-forme pour ce qu’il a décrit comme «la propagation d’une théorie du complot» liée à un comportement dangereux hors ligne. Ces récits étaient principalement liés à QAnon, la théorie du complot infondée qui prétend que Trump mène une bataille secrète contre «l’État profond» et une secte de puissants pédophiles adorateurs du diable.

Alors que les suspensions ont irrité certains utilisateurs, les dirigeants de Twitter insistent sur le fait qu’ils veulent une «conversation saine» sur la plate-forme et sont prêts à prendre un peu de chaleur pour faire appliquer les règles.

«En ce qui concerne les règles de Twitter, nous reconnaissons que les politiciens et les représentants du gouvernement évoluent constamment dans la manière dont ils utilisent le service, et nous voulons que nos politiques restent pertinentes par rapport à la nature toujours changeante du discours politique sur Twitter», a déclaré la société dans un communiqué. Jeudi. À cette fin, Twitter sollicite l’avis du public sur ses règles.

Twitter comptait en moyenne 199 millions d’utilisateurs quotidiens au troisième trimestre, en hausse de 20% d’une année sur l’autre et légèrement en dessous des 200 millions attendus par les analystes.

En comparaison, Facebook comptait 1,88 milliard d’utilisateurs quotidiens en moyenne en mars 2021, soit une augmentation de 8% d’une année sur l’autre. Snapchat, quant à lui, comptait 280 millions d’utilisateurs actifs quotidiens moyens au premier trimestre.

Twitter ne divulgue pas les chiffres d’utilisateurs mensuels.

Twitter a déclaré qu’il prévoyait des revenus entre 980 millions de dollars et 1,08 milliard de dollars pour le deuxième trimestre. Le point médian est inférieur aux attentes des analystes de 1,06 milliard de dollars.

Les actions de Twitter ont chuté de 6,21 €, ou 9,5%, à 58,88 € après les heures d’ouverture.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂