Twitch-Streamer a déjà dit « Mario » 395 023 fois – il doit encore dire 601 108 fois

Tic est l’un des endroits les plus étranges sur Internet. Tout simplement parce que les streamers n’arrêtent pas de proposer les idées les plus folles et les plus absurdes pour rendre leurs streams intéressants ou pour amener les téléspectateurs à leur donner de l’argent. Nicro a promis de dire Mario très souvent. Extrêmement souvent : presque un million de fois !

Le streamer Twitch dit que Mario incroyablement souvent

Presque tous les moyens sont bons sur Twitch pour obtenir plus de vues, d’abonnés, d’abonnements et d’argent. Ceci est exploité sans vergogne par de nombreuses personnes – mais pas par le streamer Twitch Nicro. Il a proposé quelque chose de très spécial et dit le mot « Mario » aussi souvent que son chat le veut.

C’était le plan : Nicro voulait juste dire « Mario » en direct dans le flux pour chaque contribution à sa chaîne. Pour chaque bit, il dit Mario une fois, pour un dollar américain, il le dit 100 fois. Avec chaque nouveau sous pour la chaîne, il voulait le dire 250 fois. Mais tout est naturel un peu hors de contrôle dispositifs.

c’est-à-dire l’action d’une part, bien sûr, une belle réussite était. Après tout, Nicro a obtenu beaucoup d’argent et de couverture. mais d’un autre côté, ça doit être incroyablement ennuyeux et épuisantrépéter le même mot encore et encore. Le streamer Twitch est maintenant Arrivé à 395.023 Marios et a 601 108 Mario de plus devant toi.

C’est moi, Mario ?! Nicro dort et fait des pauses entre les deux, mais la folie de Mario dure depuis six jours et est actuellement pas de fin en vue. Les chances ne sont pas mauvaises que Nicro abandonne à un moment donné. En tout cas, j’abandonnerais à un moment donné et je ne voudrais plus jamais dire Mario. Je deviendrais probablement fou et subirais un traumatisme grave, me laissant Ne jouez plus jamais à un jeu Super Mario pourrait.

Vous êtes invités à l’essayer vous-même et à le faire 100 voire 50 fois dire Mario l’un après l’autre. D’un autre côté, s’il y a de l’argent pour cela, est-ce que cela a l’air un peu différent?

Que pensez-vous de l’action ? Quel mot avez-vous prononcé le plus souvent ? Faites le nous savoir dans les commentaires.