Twitch Prime: 23 jeux gratuits en août 2020 avec un plaisir de battre énorme

En août 2020, il y aura à nouveau des jeux gratuits si vous avez un abonnement Prime. Alors si tu Abonnez-vous à Amazon Prime * et avoir ce compte Tic se connecte, vous pouvez facilement accéder à 23 jeux gratuits dans le Août 2020que vous pouvez conserver en permanence après une seule activation.

Jeux gratuits en août 2020 sur Twitch Prime

Quels nouveaux jeux gratuits existe-t-il? Il s’agit actuellement des classiques d’arcade que vous pouvez trouver dans le Collection SNK reçu. Il y a donc beaucoup de jeux old school parmi les jeux gratuits. Les jeux suivants sont inclus:

Collection SNK 40e anniversaire – Les jeux incluent POW Prisoners of War, Psycho Soldier, Street Smart et Ikari Warriors.

– Les jeux incluent POW Prisoners of War, Psycho Soldier, Street Smart et Ikari Warriors. Metal Slug 2 – Metal Slug 2 est un titre run-and-gun avec des caractéristiques spéciales, des armes et des véhicules.

– Metal Slug 2 est un titre run-and-gun avec des caractéristiques spéciales, des armes et des véhicules. Shock Troopers: 2e escouade – Tirez-vous à travers le “Bullet Hell” en tant que l’un des quatre mercenaires dans le jeu de tir en 2D de haut en bas.

– Tirez-vous à travers le “Bullet Hell” en tant que l’un des quatre mercenaires dans le jeu de tir en 2D de haut en bas. Étoiles de baseball 2 – Jeu de baseball arcade classique pour les vrais professionnels.

– Jeu de baseball arcade classique pour les vrais professionnels. Sengoku 3 – Dans le beat-up à défilement latéral, le but est de sauver le monde du chaos et de la dévastation par les mauvais esprits.

– Dans le beat-up à défilement latéral, le but est de sauver le monde du chaos et de la dévastation par les mauvais esprits. Cuirassé – Tirez-les à défilement latéral à partir de 1996.

– Tirez-les à défilement latéral à partir de 1996. Roi des monstres – Dans le classique de lutte de 1991, vous combattez des monstres géants.

Important: Les membres Twitch Prime peuvent continuer à remporter gratuitement les titres suivants à partir du premier drop SNK. Ceux-ci incluent les jeux suivants!

Art de combattre 2 Étoile flamboyante Spécial Fureur fatale Le roi des combattants 2000 Le roi des combattants 2002 Pulstar Samouraï Shodown II

Quels objets en jeu y aura-t-il en août 2020? En plus de cela, il y a aussi du butin dans le jeu pour certains jeux bien connus comme Apex Legends, Red Dead en ligne, Grand Theft Auto en ligne, DOOM Eternal et plus.

Pour “DOOM Eternal”, il y a, par exemple Hotrod Slayer-Peau, Hotrod Ballista-Weaponskin, une nouvelle carte de joueur et un cadre. Si vous ne pouvez pas l’utiliser pour franchir les portes de l’enfer, alors je ne sais pas non plus. Alors: Raze Hell!

Dans “Apex Legends”, il y a un skin exclusif de Pathfinder et un talisman d’arme mixtape. Dans “GTA Online”, vous pouvez facilement gagner de l’argentoù vous gagnez 200 000 GTA $ par semaine et en plus de cela, vous avez accès à la discothèque sur les chaînes Vespucci. Comme toujours, Twitch Prime s’avère être un package complet pour tout le monde.

