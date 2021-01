Twitch bloque le compte de Donald Trump comme Twitter et Facebook

Après Facebook et Twitter, un autre pas a été franchi contre l’incitation à la violence. Twitch bloque le compte de Donald Trump.

Les mots ont plus de puissance qu’il n’y paraît. Et quand vous dites des choses sans tenir compte des conséquences, vous risquez que des choses comme celle-ci vous arrivent. Aujourd’hui, et après la décision de Facebook et Twitter de suspendre leurs profils, Twitch bloque le compte de Donald Trump.

La raison est simplement la même que celle que les autres réseaux sociaux ont exposée pour prendre la décision. Le toujours président des États-Unis a incité à la violence Et, en plus du fait que cela en soi est quelque chose d’inadmissible, sa position de pouvoir le place sous les projecteurs. Après tout, il semble qu’il ait enfin vu les oreilles du loup après les accusations qui lui viennent de tous les fronts.

Il est également possible que vous ne connaissiez pas l’existence d’une chaîne de diffusion Trump sur Twitch. Honnêtement, un serveur non plus. Nous supposons qu’il n’a pas passé beaucoup de temps à diffuser des jeux de quoi que ce soit en général. Mais puisque le profil existait et qu’il était là, il a été choisi de l’interdire et de le bloquer. Ceci est confirmé par Polygon qui a contacté la société.

À la lumière de l’attaque choquante d’hier sur Capitol Hill, nous avons désactivé la chaîne Twitch du président Trump. Compte tenu des circonstances extraordinaires d’aujourd’hui et de la rhétorique incendiaire du président, nous pensons que c’est une étape nécessaire pour protéger notre communauté et empêcher Twitch d’être utilisé pour inciter à de nouvelles violences. «

Il s’agit du deuxième mouvement réalisé par le service de streaming depuis les incidents du Capitole, dernier Kings Day. Le premier a été l’élimination de l’émote PogChamp après les déclarations de la personne qui a donné face à l’image soutenant la révolte et appelant à plus de violence.