Twitch affirme que les bloqueurs de publicités sont refusés car cela pourrait nuire à la stabilité de leur site Web

Depuis trois jours, Tic s’est heurté à quelques problèmes au cours de la journée qui ont rendu les téléspectateurs incapables de discuter, les flux ont été interrompus sans cérémonie, et c’était autrement un autre désordre pendant ce qui devrait être les heures de pointe.

Peut-être que tout cela est dû au fait que quelqu’un a utilisé un bloqueur de publicités vilain sur le site Web pour tenter de regarder le contenu au lieu de se retrouver avec des publicités toutes les dix minutes qui permettent aux téléspectateurs de rater chaque jeu d’embrayage et le développement intéressant du streamer qu’ils regardent.

Gain de dollars de profits avec des publicités forcées qui fonctionnent même via des bloqueurs de publicités et les serveurs tombent toujours en panne 3 jours de suite, hein @Tic – Haci (@DonHaci) 2 janvier 2021

Si vous êtes frustré à ce sujet, nous en avons parlé plusieurs fois: le seul moyen de contourner cela sans vous arracher les cheveux est de mordre la balle et d’opter pour Twitch Turbo à moins que vous ne regardiez un seul streamer.

C’est ce que c’est, et tout comme YouTube arrive à jouer timidement avec sa gamme de comportements bizarres grâce à sa popularité, Twitch ouvre également la voie avec un repos sans faille; ce qui leur permet d’être le dernier mot pour ne pas blesser les sentiments des personnes aveugles qui regardent des flux vidéo qui pourraient être offensants en lisant le terme «aveugle».

Histoire vraie.

N’oubliez pas les enfants qui travaillent dur dans les mines d’émeraude! – Mewyabby (@Mewyabby) 2 janvier 2021

Si vous êtes enraciné dans la poursuite du chat et de la souris avec Twitch (et pour toute clarté, n’hésitez pas à le coller à l’homme aussi fort que possible) en mettant à jour les bloqueurs de publicités avec des scripts, vous recevrez probablement un message violet concernant comment les bloqueurs de publicités peuvent (apparemment) rendre Twitch instable.

C’est pourquoi Twitch a continué d’essayer de dépasser leur fonction: il a rien à faire en s’assurant qu’ils peuvent tirer le maximum de profit de chaque spectateur, ce qui est un soulagement absolu.

Pour être juste, les bloqueurs de publicités et les scripts qui les accompagnent peuvent interrompre les performances prévues de Twitch, dans la mesure où Amazone a l’intention de tout le monde de passer cinq minutes de publicités de temps en temps, et c’est tout l’intérêt du bloqueur de publicités et du script, afin que les téléspectateurs puissent continuer à regarder le streamer qui ils sont sur le site pour.

Pourtant, tant que Twitch considère que la seule solution est cette publicité en plein écran qui bloque tout ce qui se passe, ils encouragent apparemment le public à continuer de les combattre à chaque carrefour, ce qui entraîne une bataille frustrante et fastidieuse où le seul le gagnant est celui qui ne se connecte pas au site Web.

Avec tout l’espace d’écran disponible, vous penseriez que Twitch réussirait à faire quelque chose en plus de bloquer toute la raison pour laquelle le site Web a des visiteurs. Peut-être qu’ils pourraient gagner plus de revenus s’ils recevaient une réduction des promotions OnlyFans qu’ils autorisent.