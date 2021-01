Twitch a également bloqué le compte de Trump indéfiniment

Pour Trump et ses comptes de médias sociaux, hier a été une journée pleine de douches froides. Suite à la publication de la vidéo relative à l’attaque contre le Congrès américain, la quasi-totalité des plateformes sur lesquelles le président américain est actif et a publié sa vidéo ont décidé d’interdire le chiffre pour un temps qui varie de 12 heures à au moins deux semaines, avec quelques plates-formes qui ont plutôt décidé de prolonger l’interdiction indéfiniment. Il s’agit notamment de Facebook, qui a annoncé sa position dans la soirée, et Twitch, la plateforme de vidéo en direct.

« À la lumière de l’attaque contre le Congrès, nous avons désactivé la chaîne Twitch de Donald Trump », a déclaré la société dans un communiqué. << Compte tenu des circonstances extraordinaires et de la rhétorique incendiaire du Président, nous pensons que c'est une étape nécessaire pour protéger notre communauté et empêcher Twitch d’être utilisé pour inciter à de nouvelles violences. »Twitch restaurera le compte une fois que Trump aura quitté la Maison Blanche. Son compte est actuellement visible – comme ses flux passés – mais le politicien ne peut plus exécuter de vies en cette période.

Ce n’est pas la première fois que Twitch interdit le compte de Trump: en juin, il l’avait déjà fait pour «conduite de discours de haine» lors d’une de ses émissions. À l’époque, le bloc a été levé après une interruption de deux semaines. En même temps que la nouvelle interdiction de Trump, la plate-forme a également supprimé l’une des émoticônes les plus utilisées, la PogChamp, parce que la personne qu’elle dépeint « a encouragé de nouvelles violences » pendant les heures agitées des attaques contre le Congrès. En plus de Twitch, Facebook et Twitter ont également interdit les comptes du président, tandis que TikTok a supprimé la vidéo incriminée de sa plateforme.