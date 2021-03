Tweet sexiste de Burger King pour célébrer la Journée internationale de la femme

Quelqu’un chez Burger King a apparemment cru que c’était une bonne idée de célébrer la Journée internationale de la femme en tweetant l’un des tropes sexistes les plus anciens et les plus fatigués de l’histoire des tropes sexistes.

La chaîne de restauration rapide a attiré notre attention pour toutes les mauvaises raisons lors d’une journée destinée à célébrer l’égalité des sexes et la force des femmes.

Et les médias sociaux n’en sont pas contents.

Burger King UK a tweeté «Les femmes ont leur place dans la cuisine» le matin du 8 mars, avant de donner rapidement suite à une série de tweets sur la façon dont les femmes chefs ne représentent que 20% de l’industrie et annonçant le lancement d’une bourse. conçu pour aider les femmes à entrer dans les arts culinaires. Le tweet original a depuis été supprimé et des excuses ont été présentées à la place.

Même cette annonce passionnante ne pourrait pas détourner l’attention de l’indignation causée par leur tweet initial.

Oui, la remarque sexiste était, sans doute, entièrement au nom du marketing.

Oui, les pouvoirs en place chez Burger King pensaient probablement attirer l’attention sur leur programme de bourses.

Mais même si le tweet mal orienté ne reflète pas les valeurs de l’entreprise, il y a un énorme problème à jouer dans des stéréotypes nuisibles pour attirer l’attention.

Bien sûr, Burger King essaie finalement de faire une bonne chose ici en créant cette bourse, mais en réintroduisant une blague que tant de femmes essaient d’éviter dans le vocabulaire de leurs 76000 adeptes, elles pourraient causer plus de mal que de bien.

Certains estiment que la «blague» remet en question la question de savoir si la marque a réellement des motivations positives derrière son fonds de bourses.

Burger King n’a pas reconnu que la culture sexiste qui fait des blagues comme celle-ci est la même qui ne donne pas aux femmes un accès égal aux opportunités d’emploi dans les arts culinaires (et la plupart des autres industries – y compris le marketing des médias sociaux, semble-t-il!)

Une partie de la raison pour laquelle seulement 20% des chefs sont des femmes est que beaucoup de gens croient que les femmes sont censées rester à la maison et faire ce genre de travail gratuitement.

En utilisant ce trope sous le couvert de l’autonomisation des femmes, Burger King semble oublier toutes les raisons pour lesquelles l’inégalité entre les sexes existe en premier lieu.

Le tweet de Burger King détourne également de l’importance de la Journée internationale de la femme.

En choisissant le facteur de choc plutôt que la véritable autonomisation, Burger King noie le genre de conversations de célébration qui devraient avoir lieu ce jour-là.

Cet activisme performatif amène certains à croire qu’attirer les clics et l’engagement est plus important pour la chaîne de restauration rapide que la cause qu’ils essaient de promouvoir.

Et avant que quiconque ne blâme la limite de caractères de Twitter, ils auraient facilement pu clarifier la «blague» s’ils ressentaient vraiment le besoin de l’utiliser dans un seul tweet.

Avant d’être supprimé, le tweet original avait accumulé plus de 250000 retweets, tandis que le tweet de suivi de Burger King sur le fonds de bourses d’études en comptait un peu plus de 4000.

Cela signifie que non seulement d’innombrables personnes verront la remarque sexiste sans contexte, mais cela démontre également le peu de progrès que nous avons accomplis en tant que société si une blague bon marché est plus attrayante qu’un fonds de bourses d’études qui pourrait changer la vie de nombreuses femmes chefs en herbe.

Lorsque les marques s’accrochent à des jours comme la Journée internationale de la femme pour accroître la notoriété de la marque avec des campagnes vides, elles courent le risque d’effacer la signification profonde et importante de la célébration.

Au lieu d’engager des conversations sur l’inégalité persistante entre les sexes que nous constatons à travers le monde, nous risquons d’en faire un jour férié commercialisé.

Espérons que les gens de Burger King apprendront à faire et à être meilleurs.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.