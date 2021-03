tutto Sanremo ma dura meno ‘- Spotify

Chaque année, les yeux et les oreilles de l’Italie se tournent vers les côtes de la Ligurie pour Festival di Sanremo, un concours où les artistes présentent des chansons inédites en italien. Maintenant, Spotify propose les sons de Sanremo aux auditeurs du monde entier via le premier podcast original italien de Spotify: Le chacal: tutto Sanremo ma dura meno. Animé par The Jackal, un collectif de comédie italien renommé, le spectacle est un regard léger sur l’histoire du festival jusqu’à l’événement de cette année, qui se termine le 6 mars.

Le festival, qui a débuté en 1951, se compose de deux catégories: une pour les chanteurs connus et une pour les jeunes nouveaux arrivants. Les règles du concours stipulent que la chanson ne doit jamais avoir été jouée en public auparavant et qu’il doit s’agir d’une mélodie originale. Festival di Sanremo est l’endroit où de nombreux artistes italiens font leurs débuts (comme l’auteur-compositeur-interprète primé Laura Pausini), et il y a souvent des stars internationales qui font des apparitions lors de l’événement. Les gagnants du concours sont déterminés par le vote d’un jury et par les invités qui regardent l’événement télévisé et votent de chez eux.

Les quatre premiers épisodes du podcast en 10 parties sont consacrés aux moments préférés du groupe de comédie lors des compétitions passées, mettant en évidence des histoires amusantes et réconfortantes qui ont fait du festival bien-aimé ce qu’il est aujourd’hui. Après avoir parcouru le chemin de la mémoire, les animateurs donnent une pièce par pièce de l’événement de cette année, parsemant leur récit avec l’esprit caractéristique et l’humour vif de The Jackal.

Que vous soyez intéressé à découvrir une tradition italienne chérie ou que vous soyez un adepte de longue date de The Jackal, consultez Le chacal: tutto Sanremo ma dura meno, disponible maintenant exclusivement sur Spotify.