TUDUM: Henry Cavill révèle que The Witcher 3 sortira à l’été 2023 avec un aperçu des coulisses avec Anya Chalotra et Freya Allen

La troisième saison de Le sorceleur Il n’a pas de date de sortie officielle, mais il a un aperçu et une estimation de sa date d’arrivée. Voir.

©NetflixLe sorceleur

La fin de la deuxième saison de Le sorceleur a laissé les fans en vouloir plus. A tel point que Netflix n’a pas hésité à la renouveler pour une troisième saison. Et, bien qu’il ne soit pas encore confirmé qu’il y aura une quatrième édition, le fait que la production revienne excite déjà les téléspectateurs. Par conséquent, beaucoup voulaient voir quand il reviendrait.

et maintenant c’était Henry Cavill qui, à travers TUDUM, n’a pas seulement parlé de son retour sur Netflix avec Enola Holmes. Mais l’acteur a également confirmé que Le sorceleur revenir l’été 2023, c’est-à-dire au milieu de l’année. Pourtant, pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie officielle. Mais, oui un premier aperçu de ce qui est à venir.

Grâce à une vidéo enregistrée, Cavill a présenté Freya Allen et Anya Chalotra qui sont venues à TUDUM avec une vidéo des coulisses. Apparemment, les actrices étaient au 54e jour de tournage et ont montré un peu comment les meilleures scènes de la série sont filmées. C’était une percée qui a déjà excité les fans qui veulent bientôt en savoir plus sur leur sorcier préféré.

Cependant, il semble que nous devrons encore attendre plus longtemps que souhaité. Cependant, ces nouveaux épisodes arrivent beaucoup plus tôt que la saison deux. Eh bien, maintenant, il n’y avait pas beaucoup de bosses sur la route pendant le tournage, sauf quand Henry Cavill a contracté le COVID 19. Cependant, le tournage a été un succès complet et ils ont déjà cette première estimation.

