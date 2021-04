Tucker Carlson déclare que les parents d’enfants portant des masques rapportent au CPS

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, demande aux téléspectateurs d’appeler leur agence locale de services de protection de l’enfance pour signaler aux parents lorsqu’ils voient un enfant portant un masque à l’extérieur.

Carlson a comparé l’utilisation de masques sur les enfants à la maltraitance des enfants et a dit à son public de le traiter comme tel.

«Quant à forcer les enfants à porter des masques à l’extérieur, cela devrait être illégal», a-t-il déclaré lors de son émission. « Votre réponse lorsque vous voyez des enfants porter des masques pendant qu’ils jouent ne devrait pas être différente de votre réaction lorsque quelqu’un a vu quelqu’un battre un enfant à Walmart. Appelez immédiatement la police, contactez les services de protection de l’enfance. Continuez d’appeler jusqu’à ce que quelqu’un arrive. »

Les directives des CDC indiquent clairement que toute personne âgée de plus de 2 ans peut et doit porter un masque facial autour de personnes appartenant à des ménages autres que le leur et dans des lieux publics.

Le port d’un masque facial étant recommandé pour la santé personnelle et publique, contacter la police ou les services de protection de l’enfance n’est pas seulement inutile, c’est un gaspillage de ressources et rend ces services indisponibles en cas d’urgence réelle.

Carlson a également encouragé les téléspectateurs à s’opposer aux masques obligatoires.

Il a affirmé que les parents devraient réagir aux règles relatives aux masques dans les écoles de la même manière qu’ils réagiraient si leur enfant était «frappé au visage par un enseignant», malgré l’absence de corrélation entre les masques et les agressions physiques.

«C’est précisément ainsi que vous devez réagir lorsqu’ils vous disent que vos enfants doivent porter des masques sur le terrain de football», a-t-il déclaré.

Les masques sont encore nécessaires dans certaines situations.

Depuis près d’un an, le CDC recommande fermement de porter des masques en public pour freiner la propagation du COVID-19.

Alors que des millions d’Américains ont adhéré à ces règles, Carlson a affirmé que «les seules personnes qui portent des masques volontairement à l’extérieur sont les fanatiques et les névrosés.»

Le CDC devrait annoncer un assouplissement du port obligatoire du masque pour ceux qui ont été entièrement vaccinés. Mais les masques ne sont pas encore une chose du passé.

Ce changement de règles découle de la diminution du risque de transmission du virus à l’extérieur, car de plus en plus d’Américains sont vaccinés.

Cependant, comme les vaccins ne sont pas encore disponibles pour les enfants de moins de 16 ans, l’argument de Carlson concernant les masques pour enfants n’est pas applicable.

Carlson a été incompatible avec ses propres opinions sur les masques tout au long de la pandémie. Il a affirmé en juillet que l’efficacité des masques n’avait «aucun fondement scientifique», contrairement aux preuves scientifiques.

C’était après avoir dit en mars: «Bien sûr, les masques fonctionnent. Tout le monde sait ça. Des dizaines d’articles de recherche l’ont prouvé. »

Tucker Carlson a encouragé les téléspectateurs à harceler les porteurs de masques.

Carlson a dit à ses téléspectateurs: «N’hésitez pas» à approcher les personnes portant des masques et à leur dire «fermement» que leur masque vous met mal à l’aise.

«Nous avons été honteusement passifs face à tout cela», a-t-il déclaré.

Bien qu’il soit probable que les masques ne soient plus lentement requis pour les personnes vaccinées, c’est toujours le choix de l’individu de porter un masque s’il le souhaite.

Carlson a exhorté ses téléspectateurs à porter des masques à la police à une époque où de nombreuses personnes sont déjà confrontées au harcèlement des anti-masques.

Depuis le début de l’année dernière, des personnes portant des masques en public ont été agressées et qualifiées de «malades».

Un agent de sécurité du Michigan a même été abattu après avoir demandé à une famille de porter des masques dans un magasin Family Dollar.

De l’autre côté du débat sur le masque, un homme de 80 ans à New York est décédé après qu’un autre homme l’ait confronté pour ne pas porter de masque.

Cette question a été extrêmement controversée au cours de l’année écoulée. Les partisans de Carlson et ceux qui refusent de porter des masques peuvent se féliciter de l’assouplissement des restrictions, mais il est dangereux et injuste de forcer les autres à retirer les masques.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.