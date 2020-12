Trust présente le microphone Rudox GXT 259 pour les créateurs de contenu

Avoir un bon micro est essentiel si vous enregistrez des podcasts, du jeu ou de la musique avec des instruments. Trust présente son microphone GXT 259 Rudox.

Bien qu’il ne me connaisse ni moi ni Christ, mon quotidien crée du contenu pour Internet. Soit avec le gameplay de ma chaîne YouTube ou celui de 45Secondes.fr, les directs sur notre chaîne Twitch ou le pseudo podcast Ñarders May Cry (podcast sponsorisé par 45Secondes.fr depuis 1604).

C’est pourquoi j’accorde beaucoup d’importance au micro que j’utilise dans mes enregistrements, et le GXT 259 Rudox que Trust présente semble être une très bonne option. La lecture du communiqué de presse, une des choses qui a retenu mon attention et que d’autres marques ont pratiquement négligée, c’est la possibilité d’enregistrer de la musique avec des instruments. Quelque chose que beaucoup de gens recherchent.

Mais surtout, ce microphone Trust a été conçu pour les créateurs de contenu, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent. Il est de haute qualité et produit un son chaleureux, riche et clair, idéal pour les voix et les instruments acoustiques, ce qui le rend approprié pour les podcasts, les vlogs, les jeux de hasard, les voix off, l’enregistrement de musique ou la diffusion en direct sur des plateformes telles que YouTube. ou Facebook.

Il dispose d’un écran de réflexion qui se trouve derrière le microphone pour réduire les échos indésirables et les bruits de fond. Son motif audio cardioïde le rend plus sensible aux sons provenant de l’avant et du côté, et un minimum à ceux provenant de l’arrière, permettant un enregistrement audio de qualité studio.

Le prix de ce micro Faites confiance au GXT 259 Rudox Il est de 180 € et sera disponible en janvier 2021 sur Amazon.