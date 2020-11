Trump et Biden saluent le succès du lancement de l’astronaute Crew-1 de SpaceX pour la NASA

Président Donald Trump et le président élu Joe Biden ont tous deux célébré le lancement de l’astronaute de SpaceX pour la NASA dimanche soir (15 novembre), bien que le ton de leurs remarques ait été assez différent.

Une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé la capsule Crew Dragon « Resilience » Dimanche soir de Floride, coup d’envoi de la mission Crew-1 de la compagnie vers la Station spatiale internationale. Si tout se passe comme prévu, Resilience et ses quatre passagers – les astronautes de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins et Shannon Walker et le japonais Soichi Noguchi – arriveront au laboratoire en orbite vers 23 heures HNE lundi soir (16 novembre; 04h00 GMT le novembre 17).

Les six mois Équipage-1 est la première mission d’astronaute sous contrat de SpaceX à la station de la NASA, dans le cadre d’un accord de 2,6 milliards de dollars signé par la société en 2014 et couvrant au moins six de ces vols. Crew-1 n’est cependant pas le premier lancement en équipage de SpaceX; cette distinction va au vol d’essai Demo-2, qui a envoyé deux astronautes de la NASA au laboratoire en orbite pour un séjour de deux mois l’été dernier.

Un super lancement! @NASA était un désastre fermé lorsque nous avons pris la relève. Aujourd’hui, c’est à nouveau le centre spatial le plus «chaud», le plus avancé au monde! https://t.co/CDCGdO74Yb16 novembre 2020

« Un grand lancement! @NASA était un désastre fermé lorsque nous avons pris le relais. Aujourd’hui, c’est à nouveau le centre spatial le plus » chaud « , le plus avancé au monde, de loin! » Atout tweeté dimanche soir .

Le président a tweeté quelque chose de similaire le 5 août, trois jours après le retour de Demo-2 sur Terre, affirmant que la NASA était « fermée et morte » avant son arrivée au pouvoir en 2017. Ce n’est pas vrai , bien sûr; La NASA se porte bien depuis sa création à la fin des années 1950.

Vraisemblablement, ces tweets font référence à la période de neuf ans après la navettes spatiales a pris sa retraite en 2011 lorsque les États-Unis n’avaient pas la capacité de lancer des astronautes en orbite et étaient donc totalement dépendants du vaisseau spatial russe Soyouz pour faire ce travail. Demo-2 a mis fin à cette période de jachère et Crew-1 le mettra vraiment dans le rétroviseur.

Mais les graines des récentes réalisations en équipage de SpaceX ont été semées pendant le premier mandat du président Barack Obama. En 2010, la NASA a établi son programme d’équipage commercial, qui a encouragé le développement de taxis privés d’astronautes américains pour remplir les chaussures de la navette.

En 2014, le programme a signé des accords portant sur l’équipage SpaceX et Boeing, qui travaille sur sa propre capsule appelée CST-100 Starliner . (Starliner n’est pas encore prêt à faire voler des astronautes; il doit d’abord réussir un vol sans équipage vers la station, une mission qu’il n’a pas réussi à accomplir lors de son premier essai en décembre 2019.)

Félicitations à la NASA et à SpaceX pour le lancement d’aujourd’hui. C’est un témoignage de la puissance de la science et de ce que nous pouvons accomplir en exploitant notre innovation, notre ingéniosité et notre détermination. Je me joins à tous les Américains et au peuple japonais pour souhaiter bonne chance aux astronautes pour leur voyage.16 novembre 2020

Tweet post-lancement de Biden dimanche soir, c’était beaucoup plus traditionnel, sans aucune critique sur le passé de la NASA.

« Félicitations à la NASA et à SpaceX pour le lancement d’aujourd’hui. C’est un témoignage de la puissance de la science et de ce que nous pouvons accomplir en exploitant notre innovation, notre ingéniosité et notre détermination. Je me joins à tous les Américains et au peuple japonais pour souhaiter bonne chance aux astronautes dans leur voyage », a écrit le président élu.

Biden a récemment nommé son équipe de transition de huit personnes pour la NASA , ce qui permettra au président élu de se familiariser pleinement avec l’agence avant son investiture en janvier 2021. L’équipe comprend les anciens scientifiques en chef de la NASA Ellen Stofan et Waleed Abdalati et l’ancienne astronaute de la NASA Pam Melroy.

Le vice-président de Trump, Mike Pence, qui préside l’actuel National Space Council, était sur place pour assister au lancement de SpaceX Crew-1.

Félicitations aux astronautes de la mission Crew-1 @Astro_illini, @AstroVicGlover, Shannon Walker et à l’astronaute japonais, @Astro_Soichi! Ces astronautes ont pris leur envol avec nos espoirs et nos prières! Bonne résilience! 🇺🇸 pic.twitter.com/swcrvcd1pd16 novembre 2020

Pence a adressé ses félicitations aux astronautes de l’équipage 1 dans un message Twitter et a partagé une image de lui regardant le lancement au Kennedy Space Center de la NASA.

« Ces astronautes ont pris leur envol avec nos espoirs et nos prières! » Dit Pence. « Godspeed Resilience! »