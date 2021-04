Trous noirs, théorie des cordes et plus: questions-réponses avec le physicien Brian Greene

Brian Greene est l’un des plus grands scientifiques et communicateurs scientifiques de notre temps.

Greene, physicien théoricien à l’Université de Columbia, travaille depuis des décennies pour faire progresser notre compréhension de l’univers et de son fonctionnement. Ce travail comprend des découvertes importantes dans le domaine de théorie des cordes , l’un des plus prometteurs « théorie de tout « des candidats proposés pour expliquer tous les phénomènes connus dans le cosmos.

Il se fait également une priorité de faire connaître ces découvertes aux masses. Greene a cofondé et présidé le World Science Festival, par exemple, et a écrit un certain nombre de livres de vulgarisation scientifique à succès et acclamés par la critique. Il s’agit notamment de « The Elegant Universe » (WW Norton, 1999), « The Fabric of the Cosmos » (Knopf, 2004), « The Hidden Reality » (Knopf, 2011) et « Icarus at the Edge of Time » (Knopf, 2008) ), un livre pour enfants illustré qui présente des images capturées par le célèbre Le télescope spatial Hubble .

Et le mois dernier, Greene a enseigné un cours en ligne gratuit via Varsity Tutors. La conférence interactive, qu’il s’adressait aux enfants de la quatrième à la huitième année, s’appelait «Aventures en astrophysique: trous noirs». (Si vous l’avez manqué, vous pouvez regarder un rejouer sur YouTube .) Il envisage de suivre prochainement un autre cours de professeurs d’université, cette fois sur la cosmologie et le Big Bang.

45secondes.fr a rencontré Greene pour discuter de l’importance de l’enseignement des sciences, pourquoi trous noirs sont si importants et intéressants, et si une percée de la théorie de tout pourrait être à l’horizon. La conversation suivante a été modifiée pour sa durée.

45secondes.fr: Pourquoi avez-vous pensé qu’il était important de suivre un cours de tuteurs universitaires, et pourquoi ce sujet en particulier? Pourquoi avez-vous choisi les trous noirs?

Brian Greene: Je pense généralement que, si nous pouvons atteindre la jeune génération et les exciter à propos des idées scientifiques – cela semble insensé, mais je pense que nous avons une chance d’améliorer le monde, de changer le monde. Insuffler ce sens à la prochaine génération est absolument vital.

Et tant d’enfants dans la classe de sciences, leur vision de la science est, il s’agit de mémoriser ce fait ou de trouver une solution à tel ou tel problème. Et oui, c’est important, mais ce sont les grandes idées qui comptent vraiment. Et les trous noirs sont parmi les domaines les plus énigmatiques et passionnants de la science de pointe, et vous n’avez pas besoin d’en savoir beaucoup pour comprendre les idées de base. J’ai donc orienté la discussion entre les élèves de quatrième et de huitième, et d’après les commentaires que j’ai vus lorsqu’ils résumaient ce qu’ils avaient appris dans divers messages, j’avais l’impression que beaucoup d’entre eux l’avaient compris, ce qui est passionnant.

45secondes.fr: On a l’impression que nous entrons vraiment dans un âge d’or de l’astronomie des trous noirs. Nous avons le télescope Event Horizon, qui nous a récemment donné notre première image directe d’un trou noir , et nous assistons à de nombreuses fusions de trous noirs, grâce au projet LIGO. Avez-vous l’impression que nous avons enfin une meilleure maîtrise de ces objets? Et si oui, qu’est-ce que cela pourrait nous dire sur l’univers?

Greene: Ouais, énormément. Il fut un temps, il y a 10 ans, où vous pouviez encore faire valoir que les trous noirs ne sont peut-être pas réels; ils ne sont que le fruit des mathématiques. Mais avec LIGO , avec la collision de deux trous noirs donnant cette première ondulation dans le tissu de l’espace, et avec EHT – même le prix Nobel a été décerné cette année pour travailler sur la physique des trous noirs. Les trous noirs ont donc vraiment pris leur envol.

Pour quelqu’un comme moi qui travaille sur des idées théoriques de pointe – nous luttons maintenant pour fusionner les trous noirs et la mécanique quantique, pour obtenir une compréhension complète. Et les trous noirs sont le premier laboratoire théorique pour pousser nos idées à la limite. Lorsque nous pouvons comprendre pleinement les trous noirs et mécanique quantique , Je soupçonne, notre compréhension de l’univers va sauter à un nouveau niveau.

45secondes.fr: Et êtes-vous optimiste quant au fait que cela se produira relativement bientôt? Pensez-vous qu’il y a des percées à l’horizon?

Greene: Oui. Nous sommes nombreux, ces gens qui travaillent sur la théorie des cordes et la gravité quantique – se concentrer sur les trous noirs est vraiment l’occupation prédominante en ce moment.

Et il y a tellement de travail passionnant en cours que je soupçonne que, même dans un an ou deux, notre compréhension d’aujourd’hui semblera relativement primitive par rapport aux nouvelles idées qui seront développées.

45secondes.fr: Dans ce sens: il y a des nouvelles qui viennent de sortir – l’expérience g-2 . Avez-vous des idées sur le g-2 et sur ce que cela pourrait signifier pour notre compréhension de la physique? [Editor’s note: The g-2 research team spotted excessive wobbling by subatomic particles called muons, suggesting that some exotic type of matter or energy may be pushing on them.]

Greene: Je suis heureux de répondre. Je voudrais commencer par dire que les résultats à ce niveau de confiance – le soi-disant trois sigma, quatre sigma – ils vont et viennent. Il faut donc tout prendre avec un grain de sel jusqu’à ce que nous atteignions, disons, les cinq sigma – ce niveau de confiance où la chance d’être un coup de chance statistique est comme un sur un million ou un sur quelques millions, par opposition à un. en mille, c’est là où nous en sommes en ce moment.

Mais, en mettant cela de côté: si le résultat résiste à l’épreuve du temps, cela suggérerait que le modèle standard de la physique des particules, qui a été l’étalon-or de la compréhension, pourrait devoir être revu. Peut-être y a-t-il une cinquième force en plus du connu quatre forces de la nature . Ce serait extrêmement excitant. Il y a peut-être d’autres particules que nous n’avons pas encore découvertes qui modifient la valeur du moment magnétique du muon.

Encore une fois, je tiens à souligner une chose: [different] le papier est sorti dans la nature il y a à peine deux jours –

45secondes.fr: Ouais, et celui-là n’a pas vu le changement [that the g-2 experiment did].

Greene: C’est exact. Et cela utilise des méthodes théoriques, mais très prudentes, et des calculs informatiques. Et ils prétendent que la valeur qui est vue correspond exactement à ce que vous attendez de la vanille Modèle standard de physique des particules , sans aucun changement. C’est donc une situation très fluide. Attendons de voir comment tout cela se passe.

45secondes.fr: Il me semble que ce genre de résultats montre l’importance de faire des choses comme le cours en ligne que vous venez d’enseigner. Les gens lèvent souvent la main après avoir lu une étude qui dit «Nous avons fait une grande percée», puis ils voient une autre étude qui dit: «En fait, non». Beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionne la science, que c’est un processus qui s’appuie sur les choses étape par étape et que tout est toujours en mouvement. Alors, est-ce quelque chose que vous essayez de faire comprendre à ces enfants lorsque vous leur enseignez les sciences?

Greene: Il est. Parce que, si vous considérez la science comme un ensemble de faits statiques, alors vous passez à côté du drame de la découverte, où les gens avancent des idées, d’autres réagissent aux idées, les gens testent, observent et reviennent. C’est un processus merveilleux et dynamique de découverte humaine. Et quand vous voyez la science sous cet angle, cela lui donne vie d’une manière qu’un manuel de faits ne peut jamais.

45secondes.fr: Ouais. Et je trouve qu’en parlant aux gens, et aux enfants en particulier, ils ne considèrent même pas les scientifiques comme de vraies personnes. Ils sont vus comme des caricatures, les gars aux cheveux sauvages dans les films. Je pense qu’il est vraiment important de souligner aux enfants que les scientifiques sont juste des gens comme eux ou comme leur mère ou leur père, et c’est quelque chose que la plupart des gens n’intériorisent pas vraiment.

Greene: Ouais, c’est une leçon importante. Et il y a eu des tentatives – des émissions de télévision, vous savez, « The Big Bang Theory » étant peut-être la plus importante d’entre elles. Mais encore une fois, dans « The Big Bang Theory », les scientifiques étaient un peu caricatures, non? Donc, c’était bien que ce soit courant, mais il y a toujours une tendance, comme vous le dites, à voir les scientifiques comme cette collection étrange.

Dans n’importe quel grand groupe, il y a des gens bizarres. Mais la grande majorité des gens sont comme tout le monde et concentrent simplement leur attention sur une certaine catégorie de questions.

45secondes.fr: Ouais. Donc, pour revenir aux très grandes questions: les scientifiques essaient de proposer une théorie de tout, d’en trouver une qui résiste à l’épreuve du temps. Avez-vous toujours l’impression que ce sera de la théorie des cordes? Ce que nous avons appris au cours des cinq ou dix dernières années a-t-il changé votre façon de penser sur les plus grandes questions?

Greene: Eh bien, juste pour être clair: bien que je sois connu pour travailler sur la théorie des cordes et pour apporter la théorie des cordes aux populations générales, je n’ai jamais, jamais dit que je crois en la théorie des cordes. J’ai toujours dit que je suis convaincu que c’est une idée intéressante digne de notre attention qui peut finalement être la théorie finale, mais nous ne le savons tout simplement pas encore.

Mon évaluation est donc assez stable; c’est à peu près la même chose. Au cours des dernières années, il y a eu de grandes percées théoriques dans la théorie des cordes. Il y a eu moins de contact avec l’expérience que je ne l’aurais espéré. J’espérais que le Grand collisionneur de hadrons révélerait certains des indices de la théorie des cordes. Cela ne s’est pas produit. Mais cela peut bien signifier que la théorie a besoin d’une machine plus grande, meilleure et plus puissante pour la sonder, et ce n’est pas inattendu.

Je dirais donc que les développements se produisent à un rythme rapide et furieux sur le plan théorique dans l’espoir que nous aurons un lien avec l’expérience ou l’observation dans un avenir pas trop lointain. Mais c’est difficile à prévoir.

45secondes.fr: Y a-t-il des expériences ou des projets en particulier dont vous avez le plus hâte de voir les résultats à cet égard? Qu’est-ce qui pourrait nous aider à progresser?

Greene: À l’heure actuelle, il est probable que si nous obtenons un aperçu des observations de la théorie des cordes, cela pourrait provenir, par exemple, de la vérification onde gravitationnelle des observatoires capables de sonder les abords d’un trou noir avec une précision sans précédent. Il est concevable que dans ce genre d’expériences, nous puissions avoir un indice.

Mais si vous me le demandez au plus profond de mon cœur, je pense que ce sera probablement le cas que de notre vivant, nous n’obtiendrons pas cette observation ou cette idée expérimentale. Cela peut être la prochaine génération ou la génération au-delà.

45secondes.fr: C’est un peu déprimant d’un point de vue individuel, car nous voulons tous savoir; nous voulons tous obtenir les réponses. Mais la science est un processus, et nous n’avons été à cela – en essayant de marier toutes les forces de la nature et tout dans un tout cohérent – pendant environ un siècle, n’est-ce pas?

Greene: Encore moins à un certain niveau. Il y a eu du travail il y a un siècle, mais je dirais [the last] 50 ans, c’est quand le vrai travail a eu lieu. Et nous essayons de pousser notre compréhension si loin au-delà de la portée des expériences d’aujourd’hui qu’il n’est pas surprenant que cela puisse prendre quelques générations pour y parvenir.

Nous essayons de répondre à certaines des questions les plus profondes qui aient jamais été posées. Comment l’univers a-t-il commencé? Comment les forces fondamentales s’intègrent-elles les unes aux autres? Quels sont les ingrédients fondamentaux? Ce sont des questions que, d’une manière ou d’une autre, nous nous posons depuis un millier ou deux mille ans. Et s’il faut encore quelques décennies avant que nous obtenions un aperçu réel, c’est comme ça.

45secondes.fr: Mais êtes-vous convaincu que nos cerveaux sont réellement capables de sonder ces profondeurs? Nous sommes essentiellement des singes qui ont évolué pour survivre dans la savane à une échelle de 70 ans. Sommes-nous capables d’aller au fond de ces mystères qui peuvent être beaucoup, beaucoup plus profonds que nous ne pouvons le comprendre?

Greene: Je suis fondamentalement une personne optimiste, donc j’ai toujours imaginé que la réponse à cette question est oui. Mais vous regardez autour de cette planète, et il y a des créatures intelligentes comme les chiens et les chats, que je soupçonne de ne pas comprendre Théorie générale de la relativité d’Einstein . J’ai peut-être tort; peut-être que les chiens et les chats se moquent tous de nous en ce moment. Peut-être ont-ils la réponse finale.

Mais en mettant cela de côté: oui, il se pourrait que notre cerveau soit tout simplement trop limité pour accéder à la réponse finale, même s’il nous regarde en face en ce moment. Mais vous avancez, vous poussez aussi fort que vous le pouvez. Nous n’avons pas encore rencontré d’obstacles insurmontables, nous maintenons donc notre optimisme et essayons de trouver la réponse finale.