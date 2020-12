Troisième tentative pour les débuts de Manel Kape à l’UFC en février

Troisième tentative pour les débuts à l’UFC de l’ancien champion de ricin Manel Kape. Après que l’Angolais n’ait pu se battre en août ou décembre, le duel contre le Brésilien Alexandre Pantoja aura désormais lieu le 6 février.

Le moment est venu, Manel Kape (15-4) peut montrer ce qu’il peut faire à l’UFC. Le 6 février, le joueur de 26 ans attaquera pour la première fois dans l’Octogone. Le poids mouche a rejoint l’UFC en mars 2020 après avoir grimpé sur le ring avec Rizin au cours des trois années précédentes et n’avoir pu atteindre la finale du Grand Prix qu’en 2017 contre Kyoji Horiguchi et lors de son dernier combat le soir du Nouvel An 2019 contre les Japonais. Kai Asakura est devenu le champion de l’organisation avec un KO au deuxième tour.

A ses débuts, il rencontrera le Brésilien Alexandre Pantoja (22-5). Le « Cannibal » est venu à l’UFC en 2017 via The Ultimate Fighter et a été dans la cage neuf fois depuis. Pantoja a pu vaincre le challenger au titre Brandon Moreno et le prétendant au titre Wilson Reis, entre autres, mais ne s’est pas encore rapproché du titre, car il n’a été battu que par le champion d’aujourd’hui Deiveson Figueiredo l’année dernière et a dû admettre sa défaite face à Askar Askarov lors de sa dernière apparition en juillet.

Kape devait faire ses débuts contre Rogerio Bontorin en août mais le Brésilien s’est blessé à la cheville en préparation. Puis le choix s’est porté sur Pantoja et décembre comme date, là encore il n’y a pas eu de bagarre, Pantoja a dû annuler à cause d’une infection Covid-19. En février, il devrait enfin y avoir une bagarre.

The Fight Night est dirigé par Alexander Volkov et Alistair Overeem:

UFC Fight Night 186

6 février 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Alistair Overeem vs. Alexandre Volkov

Frankie Edgar c. Cory Sandhagen

Macy Chiasson contre Marion Reneau

Beneil Dariush contre Carlos Diego Ferreira

Clay Guida vs. Michael Johnson

Manel Kape contre Alexandre Pantoja

Wellington Turman c. Aliaskhab Khizriev

Gabe Green c. Phil Rowe

Molly McCann c. Lara Procopio

Aliaskhab Khizriev contre Wellington Turman

Julio Arce contre Timur Valiev

.

