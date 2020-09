Trois jours après la “ rentrée scolaire ” en France, il y a déjà 22 écoles et une centaine de classes fermées

PARIS, 4 sept. () –

Au moins 22 écoles et une centaine de classes ont dû fermer jusqu’à ce vendredi, à peine trois jours après la “ rentrée scolaire ” en France, en raison de la détection de cas de COVID-19, comme l’a révélé le ministre de l’Éducation nationale. , Jean-Michel Blanquer.

“Dans la métropole, il y a douze centres fermés aujourd’hui, à La Réunion il y en a dix. Au total, il y en a 22”, a déclaré le ministre dans un entretien à Europe 1, précisant qu’il y a aussi “cent” classes fermées. Blanquer a estimé que les données sont faibles compte tenu du fait qu’en France, il existe au total 60 000 établissements d’enseignement.

Selon le ministre, «250 protocoles sont activés chaque jour pour les cas suspects». Lorsque cela se produit, l’élève ou l’enseignant est «immédiatement isolé» et on lui demande de rester à la maison. Ensuite, les contacts sont localisés et des tests sont effectués, a-t-il précisé.

“Plus de trois cas de COVID-19 déclenchent généralement la fermeture de la structure” bien que “chaque cas soit particulier”, a affecté Blanquer, qui a précisé que l’enseignement à distance est proposé immédiatement ci-dessous.

La France a dépassé jeudi le seuil de 300 000 cas de COVID-19, après avoir enregistré dans les dernières 24 heures un niveau d’infections supérieur à 7 100. En outre, les autorités françaises ont également enregistré 21 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre total de décès à 30 706 depuis le début de la pandémie. Le gouvernement a rendu obligatoire l’utilisation du masque pour les élèves de plus de 11 ans et le personnel enseignant.

