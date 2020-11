Tristan Thompson obtient la citoyenneté officielle des États-Unis

Tristan Thompson dit qu’il «vit le rêve américain».

Tristan Thompson est dans la NBA depuis un certain temps maintenant, car il a été repêché par les Cavaliers de Cleveland en 2011. Bien qu’il soit aux États-Unis depuis plus de 10 ans maintenant, Thompson n’était jamais officiellement devenu un citoyen américain, bien que tout a changé la semaine dernière car il a obtenu officiellement sa citoyenneté. Dans le message Twitter ci-dessous, on peut voir Thompson accepter sa citoyenneté dans ce qui s’est avéré être un moment gratifiant pour le nouveau membre des Boston Celtics. «Je suis venu aux États-Unis avec un visa étudiant et j’ai toujours eu de grands rêves. Je vis maintenant vraiment le rêve américain », a-t-il expliqué. Thompson a déménagé aux États-Unis en 2009 où il a pu jouer avec l’Université du Texas. Maintenant, Thompson est sur le point de rejoindre les légendaires Celtics pour un contrat de deux ans d’une valeur de 19 millions de dollars. Thompson a exprimé son désir de jouer avec la franchise et sera amusant de le voir dans un tout nouveau maillot, aller de l’avant. Quant à Khloe Kardashian et leur fille True, ils ne déménageront pas à Boston bien qu’ils les soutiendront certainement de loin. Inutile de dire que Thompson a beaucoup de raisons d’être reconnaissant en ce moment. Jason Miller /