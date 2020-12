Triple Beanz, associée de Fetty Wap, abattue en plein jour [VIDEO]

Le rappeur prometteur du New Jersey, Triple Beanz, a été abattu dans les rues de sa ville natale de Newark le Black Friday vers 13 heures. Beanz avait récemment enregistré un morceau avec Fetty Wap.

[You can see video of the murder here.]

La vidéo montre Beanz (Corey Thompson) marchant vers son Range Rover après avoir ramassé quelque chose au magasin. Deux hommes masqués lui tendent une embuscade alors qu’il s’apprête à monter dans le véhicule et à ouvrir le feu. Beanz a été touché plusieurs fois, y compris un tir mortel à la tête. Les tireurs se précipitent ensuite vers leur SUV et s’élancent. La police n’a pas encore annoncé de suspects dans l’affaire.

Beanz avait 29 ans. RIP.