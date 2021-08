Trent Reznor et Danny Elfman présentent « True », leur nouvelle collaboration

Cette année, les fans du célèbre compositeur de films Danny Elfman ont été surpris (et mal à l’aise) lors de la sortie de « Big Mess », un album de rock expérimental qui représente sa première sortie solo en près de quarante ans, avec la sortie d’une série de singles ce jour-là. de chaque mois au début de 2021.

Elfman a dévoilé aujourd’hui une version remaniée de son morceau « True », mettant en vedette le chanteur oscarisé de Nine Inch Nails, Trent Reznor, marquant la toute première collaboration de Danny Elfman en tant que soliste.

« C’est le premier duo / collaboration que j’ai fait dans ma vie, donc le faire avec Trent a été une vraie surprise et un vrai plaisir », a déclaré Elfman dans un communiqué. « Il a toujours été une grande inspiration pour moi, sans parler du fait qu’il est l’une de mes voix préférées de tous les temps. » Cette collaboration comprend un nouveau clip réalisé par Aron Johnson.

Le nouvel album d’Elfman « Big Mess » a été écrit et produit pendant le verrouillage obligatoire pendant les premiers mois de la pandémie en 2020, y compris des fonctionnalités du batteur Josh Freese, du bassiste Stu Brooks et du guitariste Nili Brosh. « Happy », son premier single, devait sortir lors de l’édition 2020 de Coachella, où Elfman interpréterait certaines de ses anciennes chansons avec le groupe Oingo Boingo.

Bien qu’il soit resté à l’écart du rock alternatif pendant près de quatre décennies, Danny Elfman mène actuellement une carrière exceptionnelle en tant que compositeur de cinéma et de télévision, largement reconnu pour ses collaborations avec le cinéaste Tim Burton, en plus de créer les thèmes principaux de « Les Simpson. » Et « Futurama ». Elfman a de nouveau collaboré avec Sam Raimi sur la bande originale de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

Pendant ce temps, Trent Reznor s’est à nouveau associé à Atticus Ross pour produire « If I Can’t Have Love, I Want Power », le nouvel album studio de Halsey, qui l’a décrit comme « son nouveau truc punk rock ». au public le 27 août.