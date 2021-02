Trent Reznor condamne Marilyn Manson après des accusations contre lui

Le membre de Nine Inch Nails, Trent Reznor, a publié une déclaration dans laquelle il dénonce son vieil ami et collaborateur, Marilyn Manson, qui a été récemment inculpé pour Evan Rachel Wood et quatre autres femmes pour les avoir abusées.

La déclaration de Reznor vient en réponse à un extrait de l’autobiographie de Manson lancé en 1998, « La longue route difficile hors de l’enfer », qui a récemment circulé sur Internet.







Dans le livre, Manson décrit comment pendant Années 90, lui et Reznor ils ont agressé physiquement et sexuellement une femme ivre.

Dans la déclaration, Reznor il s’est éloigné de Manson et les accusations, disant qu’il a coupé les liens avec Manson depuis plus de deux décennies et le critique depuis lors.

«J’ai été clair au fil des ans sur mon aversion pour Manson comme une personne qui a rompu les liens avec lui il y a plus de 25 ans… Comme je l’ai dit en son temps, l’extrait de la mémoire de Manson est une fabrication complète. Il était furieux et offensé quand il est sorti et je continue de l’être ».







Au cours des années Années 90, Reznor signé à Manson sur son étiquette Rien n’enregistre, contribuant à la production de leur premier album, ‘Portrait d’une famille américaine’ Oui ‘Antichrist Superstar’ dans mille neuf cent quatre vingt seize.

En revanche, après les accusations portées contre lui au cours de la semaine, Manson Il les a décrits comme «d’horribles distorsions de la réalité».