Travail d’équipe et disques à tronçonner: comment Barkow Leibinger repense l’architecture

Façades pliées et lignes claires, légèreté, élégance et précision absolue sont leurs marques de fabrique. Néanmoins: chacun de leurs bâtiments est nouveau et différent. De la tour de bureaux en miroir à Séoul à une cantine avec une structure de toit en nid d’abeille en bois dans la ville souabe de Ditzingen à un immeuble résidentiel en briques dans une arrière-cour de Berlin, tout y est. Les architectes Frank Barkow et Regine Leibinger travaillent à Berlin depuis près de 30 ans et réalisent leurs idées dans le monde entier. Avec l’exposition «Revolutions of Choice» à la Haus am Waldsee de Berlin, chacun peut désormais découvrir et expérimenter son travail. Les architectes ont parlé à n-tv.de des modèles du musée, du travail d’équipe, des disques de coupe et de leurs visions pour l’avenir.

n-tv.de: La diversité est évidemment votre credo – maisons privées, immeubles de bureaux comme le Berlin Tour Total, usines, cantines, mais aussi décors et participation à des biennales à travers le monde. Vous remplissez maintenant un musée d’idées apparemment infinies. Et après?

Regine Leibinger: On va continuer comme ça, non?

Frank Barkow: Oui. À partir de l’automne, nous construirons un gratte-ciel de 175 mètres de haut sur la Sonnenallee à Berlin-Neukölln. Dans des moments comme ceux-ci, il est idéal de construire directement à votre porte et de ne plus avoir à voler constamment à travers le monde. Nous avons remporté le concours pour le projet il y a plus de six ans, c’était en fait il y a longtemps …

Regine Leibinger: C’est vrai, en architecture, il faut parfois vraiment de la patience.

Vous pouvez poursuivre votre réflexion dans le salon de la Haus am Waldsee. Quel attrait pour vous en tant qu’architecte de participer à une exposition?

“Où sommes-nous actuellement?” le couple d’architectes se demande encore et encore. (Photo: Corinne Rose et Elke Selzle, Berlin)

Frank Barkow: Je trouve le dialogue entre la vieille maison et notre travail intéressant.

Regine Leibinger: En gros, un projet comme celui-ci vous oblige à faire une sorte d’arrêt d’urgence – mais qui est très bien. Nous nous sommes posés des questions essentielles: qu’avons-nous fait jusqu’à présent, où en sommes-nous maintenant, où voulons-nous nous développer à l’avenir? C’était un voyage de découverte. Dans la vie de tous les jours, il y a souvent trop peu de temps pour l’autoréflexion.

Frank Barkow: Cette exposition est unique pour nous aussi, elle a une fascination directe. Nous n’avons produit aucune exposition, mais montrons nos équipements de travail. Les maquettes architecturales sont généralement dans nos bureaux, dans l’atelier, sont stockées quelque part. Et maintenant, ils peuvent être vus dans le musée.

Avec le petit détour par un hall d’usine à Neukölln, que vous avez loué spécialement pour suivre votre travail. Les matériaux sont importants pour vous, en particulier pour les façades. Y a-t-il un matériau sur lequel vous avez échoué?

Les matériaux sont importants – entrepôt à Neukölln (Photo: Nils Koenning, Berlin)

Frank Barkow: Non, pas encore. En gros, il est important de ne pas aller plus loin. Il ne peut y avoir de solution idéale sans échec. Heureusement, il n’y a pas encore eu de véritable catastrophe …

La Serpentine Summer House, que vous avez conçue pour Kensington Gardens à Londres en 2016, est actuellement disponible et accessible à tous en tant que réplique dans le jardin de la Haus am Waldsee.

Regine Leibinger: Oui, il est basé sur la sous-structure d’origine, mais nous l’avons recouvert d’aluminium pour l’exposition à Berlin.

Frank Barkow: Le pavillon de Londres était revêtu de contreplaqué. Malheureusement, le matériau n’a pas non plus résisté à la pluie pendant l’été anglais.

Regine Leibiger: Mais ce n’était prévu que pour trois mois. Le développement ultérieur dans le jardin de la Haus am Waldsee devrait y durer quelques années.

Frank Barkow: Là, il reflète très bien son environnement et change de couleur en fonction de la lumière.

Vous avez participé à d’innombrables concours – n’est-ce pas frustrant de travailler encore et encore sur des projets qui ne sont pas réalisés?

Le “Tour Total” dans le quartier berlinois de Moabit

Frank Barkow: Ce travail est en fait très fastidieux. En quelques semaines, nous développons une idée de conception, devons élaborer la statique et les services de construction et faire des déclarations sur les coûts du projet – presque comme si la construction commencerait demain. Puis quelqu’un d’autre gagne et tout finit à la poubelle. Les concours ont également pour nous un aspect de recherche important. Nous les utilisons pour nous-mêmes, essayons des idées qui peuvent ensuite être reprises dans un autre projet ou une autre échelle.

Le vivier d’idées est alimenté par 80 collaborateurs, vous avez même votre propre atelier en interne. Quelle est l’importance du travail d’équipe?

Regine Leibinger: Elle est la solution ultime, les idées sont développées dans notre équipe. Notre atelier de modélisme, dans lequel travaillent trois personnes, est l’un des piliers de notre bureau.

Frank Barkow: Je ne fais pas confiance aux conceptions et visualisations numériques. Le modèle physique montre simplement plus précisément à quoi ressemblera un bâtiment à la fin.

Dans quelle mesure les approches de vos méthodes de travail sont-elles différentes?

Regine Leibinger: Je ne connais personne qui ait autant d’idées que Frank. Il regorge d’idées. Mais à la fin, nous formons toujours une symbiose. J’ai un bon oeil pour quand quelque chose ne va toujours pas, quand ça peut aller mieux. Tout se développe donc dans un dialogue mutuel. Il y a aussi beaucoup de tension dans notre collaboration, mais elle produit toujours les meilleurs résultats.

Frank Barkow: J’ai travaillé comme charpentier avant d’étudier à Harvard, et c’était un bon moment. Cela a façonné ma vision de l’architecture et en particulier du traitement des matériaux.

Comment une idée ou une inspiration devient-elle architecture?

2012 à Marrakech (Photo: Johannes Foerster)

Regine Leibinger: C’est un processus. Sur la base des modèles de l’exposition, vous pouvez voir les nombreuses étapes par lesquelles nous pouvons, dans le meilleur des cas, arriver à un résultat. Ce sont toutes de petites études de pensée. Pour la Biennale de Marrakech 2012, nous avons examiné le tissage traditionnel marocain. Enfin, comme installation temporaire, nous avons enjambé un carré avec des fils sur une sous-structure en bois, générant ainsi des volumes tridimensionnels. Ce motif a ensuite été mis en œuvre en 2015 comme surface de toit incurvée pour un pavillon de jardin à l’American Academy de Berlin, cette fois en tant qu’architecture classique.

Frank Barkow: C’est alors un critère différent, un endroit différent, un but différent. Mais c’est toujours le développement ultérieur d’une idée qui mène à l’architecture.

Les disques de séparation conquièrent actuellement le monde, qui change d’architecture à la suite de la pandémie corona?

Frank Barkow (des rires): J’aime le plexiglas, c’est un très bon matériau.

Regine Leibinger: Il reste à voir comment l’espace public évoluera dans les nouvelles conditions. De mon point de vue, les restaurants avec des tables éloignées sont totalement inconfortables. L’atmosphère fait défaut, aussi sensible soit-elle. Pour l’un de mes projets préférés, le foyer de la Schaubühne de Berlin, qui est si merveilleusement ouvert, nous venons en fait de concevoir un pare-broche. Nous devons tous apprendre à gérer les nouvelles mesures d’hygiène.

Frank Barkow: Je trouve passionnant de réfléchir à la manière dont les immeubles de bureaux vont continuer à long terme. Nous avons tous expérimenté que travailler à domicile est possible, même si les métiers créatifs ne fonctionneront jamais entièrement sans échange personnel. À New York, de plus en plus de maisons sont achetées en dehors de la ville parce que vous n’avez plus à travailler au centre-ville. L’exode urbain devient un aspect de plus en plus important.

Dans quelle mesure l’architecture doit-elle prendre en compte la nature?

Frank Barkow: L’architecture doit inclure le paysage, et l’environnement en général, c’est essentiel. Et plus les matériaux sont naturels, mieux c’est, plus c’est durable!

Alors pensez vert: l’écologie avant l’économie?

Frank Barkow: C’est un must maintenant. Il faut construire durablement. Nous construisons de plus en plus avec du bois, l’un des matériaux de construction les plus anciens de tous, mais surtout une matière première renouvelable.

Que feront les architectes dans 30 ans?

Frank Barkow: Je pense que beaucoup de choses seront différentes. La pandémie nous montre actuellement à quelle vitesse elle peut aller. Mais il est de notre devoir de faire face aux nouveaux défis et de développer constamment de nouvelles solutions.

Regine Leibinger: La construction de logements est et restera un sujet majeur. En tant qu’architectes, nous devons essayer de développer des espaces de vie socialement acceptables, durables et en même temps abordables.

L’exposition “Revolutions of Choice” peut être vue jusqu’au 4 octobre 2020 à la Haus am Waldsee, Argentinische Allee 30, 14163 Berlin. Le parc de sculptures est librement accessible.