Transformez votre Android en iPhone avec iOS 16 : cette application vous aide à y parvenir

Faites en sorte que votre téléphone Android ressemble à un iPhone iOS en utilisant cette application gratuite. Nous vous expliquons comment l’utiliser.

La mise à jour vers iOS 16 est désormais disponible pour tous les iPhone compatibles, mais saviez-vous que vous pouvez également l’avoir sur votre mobile Android ? C’est vrai, vous pouvez réaliser votre smartphone ressemble à un iOS avec iOS 16 simplement en téléchargeant une application gratuite facile à utiliser disponible sur le Google Play Store.

Si vous aimez la conception du système d’exploitation développé par Apple, mais vous n’envisagez pas d’acheter l’un de ses terminaux, cette application est tout ce dont vous avez besoin. Quant aux fonctions, il faut savoir qu’il existe plusieurs nouveautés d’iOS 16 qui sont disponibles sur Android depuis longtemps, comme la possibilité d’ajouter des widgets à l’écran de verrouillage. Alors, grâce à cette application vous unirez les outils de votre Android avec le design de l’iPhone.

Comment faire ressembler votre Android à un iPhone avec iOS 16

L’application que nous vous conseillons pour faire ressembler votre Android à un iPhone Il s’appelle Launcher iOS 16 et vous pouvez le télécharger gratuitement via la boutique Google. Il est possible que son nom vous soit familier, car cumule plus de 50 millions de téléchargements et nous vous en avons déjà parlé comme l’une des applications inspirées des logiciels Apple qui ont du succès sur le Play Store.

Une fois que vous aurez téléchargé et installé cette application sur votre Android, il sera temps de l’ouvrir pour la première fois. Vous y trouverez une page d’accueil avec différentes sections que vous pouvez configurer à votre guise. Par exemple, vous pouvez choisir où l’effet de flou apparaîtra, s’il y aura des applications cachées ou le fond d’écran. Nous vous recommandons d’accéder à chaque section pour connaître les options offertes par l’application.

Lorsque vous avez terminé la configuration, il est temps d’appliquer ce lanceur pour modifier l’apparence de votre écran d’accueil, de votre tiroir d’applications et d’autres menus. Pour ce faire, il vous suffit de appuyez sur la section « Make Default Launcher ». Cliquez ensuite sur « OK » et sélectionnez « Lanceur iOS 16 » en tant qu’application de lancement sur votre mobile Android.

En un clin d’œil, l’apparence de votre smartphone va changer, et maintenant il ressemblera à un iPhone avec iOS 16. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez profiter un écran d’accueil avec des widgets Apple. De plus, l’icône de l’application a également changé pour adopter l’esthétique de l’iPhone. Cela peut prendre quelques minutes apprendre à maîtriser ce nouveau designmais cela finira par vous conquérir si ce que vous recherchez, c’est que votre Android ressemble à un mobile Apple.

Un point en faveur de l’application iOS 16 Launcher est que a de très bonnes performances, avec de très rares erreurs. La partie négative est que vous devez installer certaines applications externes pour profiter de certaines des options de personnalisation. En outre, les publicités sont plus présentes que nous le souhaiterions.

Comme on dit, cette application ne sert qu’à modifier l’apparence de notre mobile, il nous reste donc toujours le désir de essayez des choses d’iOS 16 sur notre Android.

