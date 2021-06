Transformers: Rise of the Beasts est «très différent» taquine la star Anthony Ramos

Dans les hauteurs la star Anthony Ramos a commencé à travailler dans le nouvel opus de la Franchise de transformateurs, qui était officiellement intitulé Transformers : L’Ascension des Bêtes plus tôt cette semaine. Avec sa nouvelle adaptation musicale au cinéma ce mois-ci, il semble que Ramos soit plus que prêt à travailler sur quelque chose de différent. Et il a taquiné les fans en disant que Transformers « s’est transformé ».

L’acteur a parlé à Variety de la suite du hit Transformateurs retombées, Bourdon, qui a donné à la franchise un changement de ton et de style bien nécessaire, qui devraient tous deux se poursuivre dans la même veine dans le nouveau film. Transformers : L’Ascension des Bêtes mettra en vedette G1 Optimus Prime alors qu’il combat les Terrorcons. On ne sait pas encore si Bumblebee lui-même fera une apparition, car le film présentera pas mal de nouveaux Autobots et Decepticons.

Anthony Ramos est sur le point de se tenir aux côtés des géants du métal avec le co-responsable Dominique Fishback, et bien que l’on en sache actuellement peu sur le plus grand scénario, on a toujours le sentiment que l’intrigue a de toute façon tendance à jouer le second rôle par rapport aux effets visuels impressionnants et aux séquences d’action. Cependant, Ramos était impatient de faire savoir aux fans que même s’il ne révélerait rien de spécifique sur le quasi-redémarrage à venir, les fans devraient s’attendre à quelque chose de différent de ce qui a été fait précédemment dans la série. Un thriller juridique tendu, peut-être ?

« Je viens de commencer Transformers, donc je vous parlerai dans quelques mois avec un peu de chance et je vous dirai lequel a fini par être le plus dur. C’était Shia LaBeouf, Mark Wahlberg et Hallie Steinfeld et [now] moi. C’est très différent. Dominique Fishback – c’est très différent. Transformers s’est transformé ! Steven Caple Jr. est un visionnaire, j’ai hâte que les gens voient cet homme fléchir et vraiment montrer à tout le monde la plénitude de sa gloire. Nous avons des choses à préparer pour vous tous, vous ne le savez même pas. »

Steven Caple Jr. dirige le film, qui a été éclairé par Paramount Pictures à la suite du succès de Bourdon. Alors que l’initiale Transformateurs les films ont tous bien fonctionné au box-office, de nombreux fans ont apprécié la façon dont Bourdon a changé les choses et est revenu à un ton et un look qui embrassaient le dessin animé original des années 80, quelque chose que le producteur Lorenzo Di Bonaventura a confirmé récemment se poursuivrait dans la suite, tout en révélant que cette fois-ci, nous verrions également Optimus Prime retourner à ses racines.

« Nous travaillons déjà sur deux projets et les deux ont des scripts en cours de développement », a déclaré Di Bonaventura dans une interview avec le média japonais Cinema. « L’un est le dernier de la série familiale principale à la suite des événements de Transformers : Le dernier chevalier et l’autre est une suite de Bourdon. Donc, nous pensons à des films où Optimus Prime et Bumblebee seront les copains, mais quand Optimus et Bumblebee sont les films des protagonistes … comment les êtres humains s’impliquent dans leur drame En premier lieu, la taille est différente entre les humains les êtres et les leurs… C’est un point inquiétant. »

Pour les fans de la franchise, ainsi que les Bourdon suite et Transformer : Le dernier chevalier Suite à cela, Paramount travaille également sur un film de préquelle ainsi qu’un univers cinématographique partagé contenant d’autres gammes de jouets Hasbro telles que GI Joe. Avec Hasbro ayant les droits sur de nombreux autres jouets similaires, il doit y avoir une question de quelle taille et à quel point ce genre de suggestion de croisement pourrait finir et fonctionnerait-il? Comme pour beaucoup de ces futurs projets, seul le temps nous le dira.

