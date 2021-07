Transformers: Rise of the Beasts est inspiré des films d’action des années 90 comme T2 et ID4

Transformers : L’Ascension des Bêtes le réalisateur Steven Caple Jr. a maintenant offert un aperçu passionnant de son approche de la franchise, révélant que son effort s’inspirera des classiques de l’action des années 90, y compris les goûts de Terminator 2 : Jour du Jugement et Jour de l’indépendance. Demandé comment Transformers : L’Ascension des Bêtes rendrait hommage à ces trésors cinématographiques, le cinéaste a déclaré que son Transformateurs La sortie travaillerait dur pour capturer la même essence de « métal lourd ».

« Certainement. Je pense que vous ressentirez le sentiment d’un voyage et d’une expédition dans ce film. Cette remise des gaz qui relie tout cela à ce que vous dites. Terminator 2 est un classique. La lourdeur du métal, si vous voulez , tous ces trucs entrent en jeu. Donc je pense que quand vous regardez notre film et regardez où nous l’emmenons, [we] Je veux en quelque sorte apporter cette expédition classique, ce voyage classique à travers New York et où nous allons à partir de là. «

Tous les deux Jour de l’indépendance et Terminateur 2, dont ce dernier a récemment fêté son 30e anniversaire, sont toujours considérés comme des classiques du genre action-science-fiction, et avec Transformers : L’Ascension des Bêtes se cimentant dans les années 90, Steven Caple Jr. a indéniablement choisi le point de départ parfait.

Le réalisateur s’est ensuite déclaré fan de la Transformateurs franchise, ayant été particulièrement séduite par le réalisateur Travis Knight Bumblebee des années 80, et a hâte de raconter son histoire des années 90. « En tant que fan et regarder tous les films de Transformers, puis entrer dans Bourdon, j’aime la façon dont il est revenu en 87″, a déclaré Caple Jr. « Encore une fois, cela ajoute à la nostalgie et à quelque chose dont les gens se souviennent ou auxquels ils se connectent. Alors j’étais curieux, quand j’ai rencontré Lorenzo [di Bonaventura] et l’équipe, j’étais comme, d’où prenons-nous cette chose? Il était comme 1994, et j’étais comme, c’est une grande époque. Tu sais ce que je veux dire? Il a beaucoup de texture. C’est riche, sa texture est aussi vibrante culturellement. »

Le cinéaste est cependant conscient de la façon dont les années 90 ont été dépeintes dans le passé et prévoit d’éviter les pièges des représentations précédentes en apportant du sérieux aux procédures. « Il y a de la musique classique et il y a une certaine énergie dans les années 90 que j’ai hâte de capturer », a-t-il poursuivi. « Comme nous l’avons vu à l’écran très peu de fois, parfois petit hokey, vous y jouez trop, mais je pense qu’il y a un niveau de réalité que je pourrais y apporter. naturellement par défaut, que nous pouvons aimer vraiment faire de la pop, vous savez, en termes de notre monde et des Autobots entrant dans les années 90 et de tous les rappels et de l’amusement avec lesquels nous pouvons en quelque sorte jouer là-bas à cette époque. «

Avec Anthony Ramos (Dans les hauteurs) et Dominique Fishback (Judas et le Messie noir), avec un scénario écrit par Armée des mortsest Joby Harold, Transformers : L’Ascension des Bêtesaura lieu en 1994 et a été décrit comme un successeur spirituel de l’ensemble des années 80 Bourdon. Transformers : L’Ascension des Bêtes devrait sortir en salles le 24 juin 2022.

Sujets : Transformateurs