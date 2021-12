Train to Busan Remake Titre et date de sortie confirmés

Le prochain Train to Busan Remake sera intitulé The Last Train to New York, et devrait sortir sur les écrans en 2023.

Le remake à venir du célèbre film de zombies sud-coréen Train pour Pusan a maintenant été confirmé pour être intitulé Le dernier train pour New York. En plus du nouveau titre, Deadline a également révélé que le film avait désormais pour date de sortie le 21 avril 2023, ce qui signifie qu’il reste encore un peu de temps à attendre avant de voir comment Warner Bros. Pictures envisage de transporter l’horreur claustrophobe. vers le monde occidental.

Le mot remake fait souvent froid dans le dos des cinéphiles, mais le réalisateur Timo Tjahjanto a déjà répondu aux premières critiques de sa vision du dernier train pour New York. Le cinéaste a assuré aux fans de l’original Train pour Pusan que cela en vaudra la peine, partageant quelques paroles sages de La conjuration et Insidieux réalisateur James Wan, qui produira le projet. « Lorsque votre @ se remplit soudainement et qu’il s’agit davantage du remake de Train to Busan », a commencé Tjahjanto. « Dans les propres mots de James (Wan): Timo, nous devons dépasser les attentes de tout le monde, tout comme d’autres grands remakes l’ont fait comme le remake de The Ring ou Dawn of the Dead. Qui suis-je pour laisser tomber mon patron ? »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Sorti en 2016, Train pour Pusan est un film d’action d’horreur sud-coréen réalisé par Yeon Sang-ho et mettant en vedette Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok, Kim Su-an, Choi Woo-shik, Ahn So-hee et Kim Eui-sung. L’histoire se déroule principalement dans un train à grande vitesse de Séoul à Busan alors qu’une apocalypse zombie éclate soudainement dans le pays et menace la sécurité des passagers. Le film a été un grand succès auprès des critiques et du public, grâce à sa version rafraîchissante du genre zombie, à des séquences véritablement effrayantes et claustrophobes et à un rythme effréné, le tout saupoudré d’une bonne dose de commentaires sociaux tranchants.

il chapitre deux et la nonne l’écrivain Gary Dauberman est à bord pour écrire le scénario du Train pour Pusan refaire, Le dernier train pour New York, et lui aussi a ressenti le besoin de répondre aux malheurs et aux inquiétudes des fans de films d’horreur. L’écrivain a donné un aperçu de la façon dont il envisage d’aborder le matériau, Dauberman ayant l’intention de mélanger les choses pour un public américain. Bien qu’il ait continué à rassurer que ces changements n’empiéteraient pas sur le superbe film original. « Oui. Je n’entrerai pas plus dans le détail, mais c’est un de ces films qui est tellement génial, c’est tellement bien fait, vous ne voulez rien faire de moins que », a déclaré Dauberman. « Je pense que nous y arrivons certainement. J’ai l’impression qu’il y a une raison de faire la version américaine sans gâcher l’expérience de l’original. »





New Line Cinema, Atomic Monster et Coin Operated seront des partenaires de coproduction sur Le dernier train pour New York, avec Warner Bros. Pictures distribué dans le monde entier. L’original Train pour Pusan a engendré une suite, Péninsule, une préquelle animée, et il y a maintenant des plans provisoires pour une troisième sortie, alors attendez-vous Le dernier train pour New York pour créer une franchise similaire. Alors, encore une fois pour ceux à l’arrière, Le dernier train pour New York sortira sur les écrans le 21 avril 2023.





Train to Busan Remake Director est prêt à « s’élever au-dessus et au-delà » après un contrecoup intense Le réalisateur Timo Tjahjanto canalise le maestro de l’horreur James Wan et est déterminé à faire un grand remake avec Train to Busan.

Lire la suite





A propos de l’auteur