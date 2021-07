Train Sim World 2 apporte un gros transport américain dans le DLC de Cane Creek

Si vous recherchez un dépaysement total dans Train Sim World 2, alors Cane Creek est peut-être ce que vous recherchiez. Cette ligne de transport relativement moderne dessert une installation minière dans l’Utah et apporte certains des paysages les plus époustouflants au simulateur de Dovetail que nous ayons vu jusqu’à présent. Vous allez réquisitionner l’AC4400CW à travers des canyons et des déserts du Far West, pendant que vous travaillez de Brendel à Potash.

Disponible dès maintenant auprès du Boutique PS pour 24,99 € / 24,99 €, la ligne propose tout ce que vous attendez d’une extension Train Sim World 2, y compris plusieurs scénarios et un calendrier complet à compléter. Vous pourrez également créer vos propres trajets à l’aide du Scenario Planner et modifier la livrée de l’AC4400CW à votre guise. Les retours en ligne ont été extrêmement positifs pour cet ajout, et cela ressemble à une bouffée d’air frais par rapport aux routes européennes habituelles.