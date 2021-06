Trails of Cold Steel Dev Falcom a des « annonces spéciales » prévues pour le concert du 40e anniversaire la semaine prochaine

Nihon Falcom, la société derrière la franchise Trails – les jeux Trails of Cold Steel étant les plus connus ici dans l’Ouest – et Ys, célébreront 40 ans de développement avec un concert spécial. Ce concert sera diffusé en direct la semaine prochaine, le 24 juin.

Normalement, nous ne paierions pas trop une grande attention aux événements basés au Japon comme ce spectacle est promue en anglais, en partenariat avec New Game + Expo. Cela suggère qu’il pourrait y avoir quelque chose à surveiller pour les fans occidentaux.

Marquez vos calendriers ! En collaboration avec NGPX, Nihon Falcom aura un concert virtuel gratuit le 24 juin à 22h PT pour célébrer 40 ans de jeux. Écoutez les performances de Falcom jdk BAND, un message du président Toshihiro Kondo et des annonces spéciales ! #Falcom40th pic.twitter.com/3QXCYTnCRJ– NewGamePlusExpo (@newgameplusexpo) 17 juin 2021

Juste pour être clair, nous ne voudrions rien espérer d’énormes – ces « annonces spéciales » pourraient être n’importe quoi. Cela dit, les fans de Trails attendaient des informations sur la localisation d’un certain nombre de jeux déjà disponibles au Japon. Plus particulièrement, Hajimari no Kiseki – essentiellement une suite all-star de Trails of Cold Steel IV – et les remasters PS4 de Zero no Kiseki et Ao no Kiseki. Les deux derniers sont considérés par beaucoup comme les meilleurs jeux de toute la franchise, il serait donc agréable de les voir enfin sortir à l’étranger à titre officiel.

Il y a aussi Kuro no Kiseki, peut-être mieux connu sous le nom de Trails in the Dark, ou Trails of Dark/Shadow – le dernier titre de Trails actuellement en développement. Il sort au Japon en septembre, mais il n’y a pas eu de mot sur la localisation.

Si quelque chose de pertinent se produit pendant cet événement, nous ne manquerons pas de l’écrire. En attendant, faites-nous savoir quels jeux Trails vous aimeriez entendre dans la section commentaires ci-dessous.