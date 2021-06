Trails from Zero et Trails to Azure confirmés pour la sortie Western PS4 en 2022, 2023

C’est officiel : les deux titres Crossbell Trails arrivent enfin à l’ouest sur PlayStation 4. Ces deux jeux ont commencé leur vie sur PSP, avant d’être remasterisés pour la console de salon de Sony en 2020. Cependant, jusqu’à présent, ils sont restés exclusifs au Japon.

Officiellement intitulé Trails from Zero et Trails to Azure en anglais, la duologie utilisera en fait une traduction de fans récemment achevée par The Geofront comme base de ses efforts de localisation. Wow!

Mais ce sont d’énormes RPG avec beaucoup de texte à traduire, et donc malheureusement, ils ne seront pas publiés avant un certain temps. Trails from Zero arrive à l’automne 2022, tandis que Trails to Azure vise 2023. Les deux jeux seront publiés par NIS America.

Nous avons hâte de pouvoir enfin mettre la main sur ces RPG très appréciés, mais qu’en est-il de vous ? Rejoignez la section de soutien spécial dans la section commentaires ci-dessous.